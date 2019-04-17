Росія не визнає права трибуналу ООН розглядати інцидент у Керченській протоці



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Україна звернулася до Міжнародного трибуналу щодо застосування тимчасових заходів проти РФ з метою негайного звільнення українських військовополонених моряків

У МЗС РФ «не вбачають у заявлених Україною часових заходах елементу термінової необхідності»

У міністерстві закордонних справ Росії заявлили, що у Міжнародного трибуналу ООН немає юрисдикції для розгляду справи стосовно нападу РФ на українських моряків на Азові.

Про це йдеться у заяві на сайті МЗС РФ.

«У зв'язку з ініційованим Україною на підставі Конвенції 1982 року процесом щодо тимчасових заходів російська сторона виходить з того, що Міжнародний трибунал з морського права не володіє юрисдикцією для розгляду «керченського інциденту», зокрема, через зроблені і Російською Федерацією, і Україною застережень про незастосовність передбачених Конвенцією 1982 року процедур щодо окремих категорій суперечок», - стверджують у російському міністерстві.

Також у МЗС РФ заявили, що «не вбачають у заявлених Україною часових заходах елементу термінової необхідності, який є обов'язковою умовою їхнього припису».

У російському відомстві переконують, що процесуальні права українських моряків «неухильно дотримуються»

«Вони користуються послугами адвокатів, отримують медичну допомогу. Той факт, що Україна протягом майже п'яти місяців не поспішала зі зверненням до Трибуналу, також свідчить про відсутність терміновості», - додали у МЗС Росії.

Також у відомстві вважають, що міжнародний судовий розгляд «не повинен перешкоджати кримінальному розслідуванню, яке ведеться в Російській Федерації, а його результати не повинні визначатися рішенням міжнародного судового органу».

МЗС РФ закликало українську сторону «замість ініційованого нею судового розгляду провести таку консультацію між сторонами».

Нагадаємо, 16 квітня 2019 року Україна звернулася до Міжнародного трибуналу з морського права (ITLOS) щодо застосування тимчасових заходів проти Російської Федерації з метою негайного звільнення трьох українських військово-морських суден та двадцяти чотирьох членів їхніх екіпажів, незаконно захоплених Російською Федерацією в Чорному морі 25 листопада 2018 року.

Україна очікує на рішення Міжнародного трибуналу з морського права щодо захоплених Росією українських суден та моряків за місяць.