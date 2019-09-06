Росія оголосила в розшук ексдепутата, який не голосував за анексію Криму



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Засновник автодилера «Рольф» Сергій Петров

Засновника автодилера «Рольф» Сергія Петрова і ще двох фігурантів кримінальної справи звинувачують у незаконному виведенні за кордон 4 млрд рублів ($60,6 млн)

Росія оголосила в міжнародний розшук засновника автодилера «Рольф» Сергія Петрова, який був 2014 року депутатом Державної думи й не голосував за окупацію Криму. Його і ще двох фігурантів кримінальної справи звинувачують у незаконному виведенні за кордон 4 млрд рублів ($60,6 млн), про це повідомляє ТАСС із посиланням на пресслужбу Басманного суду Москви.

«До суду надійшли клопотання слідства про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту заочно щодо Петрова С. А, Кафкалія Г. і Луковецького Т. М.», - сказала представник суду.

Слухання матеріалів розпочнуться найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що Слідчий комітет РФ порушив відносно глави «Рольфа» Петрова і ряду керівників компанії кримінальну справу (за ч. 3 ст. 193.1 КК РФ) про виведення за кордон 4 млрд рублів. Було проведено обшуки в низці офісів дилера у Москві та Санкт-Петербурзі.

Петрову заочно пред'явили звинувачення, слідство направило до суду прохання про його заочний арешт. Петров перебуває за кордоном. Після відкриття кримінальної справи він заявив, що не має наміру повертатися до Росії.

Бізнесмен не визнає провину і вважає, що переслідування пов'язане з його політичною діяльністю. Будучи депутатом Держдуми, Сергій Петров голосував проти «закону Діми Яковлєва», який забороняє всиновлення російських дітей громадянами США, і «пакету Ярової», що розширює повноваження правоохоронних органів і підсилює держконтроль за інформаційною сферою. У березні 2014 року він не брав участі в голосуванні про анексію Криму Росією. Відомий критичними висловлюваннями на адресу російської влади, наприклад, що в країні «як годинник працюють лише схеми всеросійського «розпилу».

Джерело: Укрінформ