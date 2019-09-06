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    Думки вголос

    Обмін бойовика Цемаха: Зеленський точно розуміє, що він робить?

    • Аркадій Бабченко

      Журналіст

    • Розсилка
    Володимир Цемах - Обмін бойовика Цемаха: Зеленський точно розуміє, що він робить?
    Володимир Цемах

    Яка у вас стратегія, Володимире Олександровичу?

    Мовою оригіналу

    Вот… Я вот, например, понимаю, что я категорически, совершенно, абсолютно не готов брать на себя ответственность в таких решениях. Именно поэтому я и не лезу в политику.
    Я понимаю, что вы, ребят, готовы еще меньше моего. Потому что я хотя бы представлял, ЧТО это будет. Что ЭТО будет вот так вот. Вы - даже не представляли.
    Но при этом вы в политику влезли.
    И решение, насколько можно понимать, приняли.
    Ну, что ж. Тумаков за него получать вам. А их в этот раз будет оооой как много.
    Потому что вас тысячу раз предупреждали - все предупреждали, по всему миру - вы попадете к Путину в ловушку.
    Вы в неё и попали.

    Я понимаю, что выдача Путину единственного - и именно поэтому ключевого, главного, других просто нет - свидетеля по делу Боинга - это крах на международном поле. Это стратегический проигрыш. Да и тактический, в общем-то, тоже. Потому что и на внутреннем поле это тоже если и не крах, то привкус точно останется.
    Я также понимаю, что своих граждан надо спасать.
    Я также понимаю, что, по-большому счету, весь этот суд Украине непосредственного профита - вот прям сейчас вот, поставок вооружения, новых санкций, помощи, вливаний - не принесет. Ну, докажут они то, что всем известно и так. А дальше что? Дальше голландские семьи получат от России компенсации в пару сотен миллионов в общей сложности, и, собственно, все. Ну, может, Трамп перестанет предлагать вернуть путина в Г8. А торговать с Россией все равно все продолжат. Та же Голландия и продолжит. Для неё выплатой компенсаций вопрос вообще будет закрыть.Надо ли, чтобы наши люди сидели за это в тюрьме?
    Я также понимаю, что на политическом поле в международной перспективе такой суд для сильной команды дал бы сильные козыри.
    Но я также понимаю, что вы - не сильная команда, эти козыри вам не нужны, потому что заниматься этим вы не то, что не будете, вы даже не хотите этим заниматься. И популистский тактический выигрыш ради рейтинга вам гораздо важнее, чем стратегический возможный отложенный выигрыш ради страны.
    О, да, я отлично понимаю, что делается это вами только и исключительно с одной целью - смотрите, барыга не мог, а я смогу.
    Я понимаю, что этот тактический выигрыш исключительно для властной команды будет кратковременным, а тактический проигрыш для страны может превратится в вечный двигатель, как это было в междувременье между Первой и Второй чеченскими в Мордоре. Гелаев с Бараевым брали заложников, Березовский летел их освобождал, по телевидению шли сюжеты, в воздух летели чепчики, Бараев с Гелаевым брали новых заложников, Березовский их освобождал, по телевидению... И так годами.
    Эта книга «В какие игры лучше не стоит играть с Путиным» лежит у вас открытой прямо перед глазами, но вы всеми силами стараетесь её не читать. Что помешает на следующий же день после обмена набрать в Крыму десятки новых заложников?
    Я понимаю, что этот тактический проигрыш практически окончательно закроет вопросы противостояния агрессору международным сообществом на политическом и санкционном поле.
    Я понимаю, что если заложников не вытащить сейчас - они не выйдут уже до самого окончания своих сроков. По двадцать лет. И при этом и новые будут набраны и старые будут сидеть.
    Я все это понимаю.
    И я вот честно скажу - я не знаю, как бы я поступил.
    Lose-lose ситуация.

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    Вас обо всем этом предупреждали. Вам говорили, что Владимир Путин загонит вас в ловушку.
    Вам говорили, что система противостояния этим ловушкам уже выстроена, что она потерями и кровью выстроена, жизнями оплачена, что команда, хотя бы понимающая, как не попадать в западни с этим противником, есть, что она рубежи держит, и неплохо, надо заметить, держит, что ситуация пока такова, какова она есть и другой не будет.
    Но вы орали про Роттердам, про барыг, про наживается на войне, про "освободить наших мальчиков" и с помощью своих фанатов утренней росы в глаза у телевизора наебнули эту работающую систему.
    Принеся на её место вакуум.
    И оказались в той ситуации, в которой оказались.
    Ну, что ж. Вылезать из неё вам.
    И я вам в этой ситуации не завидую.

    Я и правда не хотел бы оказаться на вашем месте сейчас. И лезть во все это нагромождение всех этих вышеперечисленных «я понимаю», из которых непонятно какой выбрать выход.
    Я вот точно не знаю, как поступил бы в этой ситуации.
    Чем поступиться?
    Позицией на международной арене?
    Или своими пленными?
    То есть, знаю, конечно.
    Цемах должен быть передан Голландии.
    А Сенцов - да, в этом случае ему придется остаться в заложниках.
    Потому что интересы страны требуют сейчас вот этого.
    Вот так вот. Вот такова реальность.
    И Вы, Владимир Александрович, должны в этой реальности сделать свой выбор.
    Либо следующий шаг к победе.
    Но в этом случае пожертвовать людьми.
    Либо спасти своих людей.
    Но пожертвовать позициями страны.

    Вас предупреждали, что быть Верховным Главнокомандующим - означает ИМЕННО ВОТ ЭТО ВОТ.
    Не на велосипедике кататься. А выбирать между жизнью людей и требованиями интересов страны.
    Да, вы сделали свой выбор. Я вижу.
    Приняли решение.
    Хорошо.
    Но лично для меня загвоздка в том, что…

    Когда выбор делала предыдущая власть, я четко понимал - они знают что и зачем они делают. У меня было гранитное, железобетонное ощущение того, что у них есть стратегия, они понимают эту стратегию, и, главное, они в этой стратегии не ведомые, а ровно наоборот - они ведущие в этой игре! Достижение для ситуации, в которой страна оказалась в 2014, надо признать, невероятное.
    Потому что я вот, как человек пацифистский и сердобольный, в этой ситуации провел бы как раз референдум. Я бы спросил тех людей которые сидят: вот, есть такой выбор. Как вы скажете, так и будет. Если скажете, что интересы страны важнее и вы остаетесь в тюрьме ради страны - я отказываюсь от обмена. Если скажете: да плевать я хотел на эти ваши суды, политику и Голландию, у вас и так по всем фронтам все летит к чертям, вы через пару лет и так профукаете все к косой бабушке, а мне ещё пятнадцать лет в гулаге гнить, голодать и из пыточных и карцеров на хлебе и воде не вылезать - значит, я плюю на все и меняю тебя хоть на черта лысого наиглавнейшего свидетеля.
    Я, кстати, не знаю, как я и сам бы ответил в этой ситуации.
    Потому что рассуждать на диване это одно, а вот в камере… Самый долгий срок, который я пробыл в камере - три неделе, и это было настолько долго, что составило отдельный отрезок моей жизни, больший, чем школа и университет вместе взятые.
    Поэтому я не знаю, как ответил бы.
    И ладно я. А вот если в заложниках был мой отец, жена, дочь?

    И вот я понимаю, что при таком подходе и политик и Верховный Главнокомандующий из меня - ну просто полное г*вно. Абсолютный ноль. Упаси боже такого допустить до принятия решений.
    Про*бет всё.
    Именно поэтому я, повторюсь, и не лезу до принятия решений.
    Именно поэтому, я, повторюсь, понимал, что делает предыдущая команда и какова её стратегия.
    Именно поэтому я понимал их схемы принятия решений.
    И именно поэтому, к слову, я уважал их готовность брать эту ответсвенность за решения, которую я на себя не взял бы никогда.

    А у вас, Владимир Александрович?
    У Вас какая стратегия?
    Освободить сейчас пленных - это разовый шаг.
    А что дальше? Для страны? Для нас? Для граждан? Для жителей оккупированных территорий? Для суда? Для спецслужб? Для расследований?
    Какова мотивировка принятия Ваших решений?
    Чем Вы руководствуетесь в первую очередь?
    Интересами страны? Своего рейтинга? Нового видео в Фейсбуке?
    Каковы алгоритмы, приведшие Вас именно к этому решению?
    Вы его приняли. Да. Хорошо.
    Взяли на себя ответственность. Тоже хорошо. Я бы не смог.
    Но…
    Иными словами - Владимир Александрович.
    Вы точно понимаете, что и зачем делаете?
    Ответ на вопрос «а что дальше?» - у Вас точно есть?

    Джерело: блог Аркадія Бабченка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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