«Дочку» російського банка ще раз спробують продати, але за нижчою ціною



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Продажу підлягають 99,77% акцій «Промінвестбанку»

Новий аукціон має відбутися 20 вересня

Контрольний пакет акцій «Промінвестбанку», який належить російському державному «Внешекономбанку», повторно виставили на продаж через аукціон. Ціну лоту зменшили на 25%.

Інформацію про оголошення повторного аукціону акцій російського банка розмістили на біржі «ПФТС», де відбудуться торги.

За даними біржі, продажу підлягають 99,77% акцій «Промінвестбанку». Початкова ціна лоту складе 399,07 мільйона гривень. Під час оголошення першого аукціону, який мав відбутися 28 серпня, ціна акцій складала 532,1 мільйона гривень.

Новий аукціон має відбутися 20 вересня 2019 року об 11 годині.

Зазначимо, що продати «дочку» російського держбанку в Україні вимагають компанії, пов'язані з олігархом Ігорем Коломойським, який виграв міжнародний арбітраж проти Росії та домігся відшкодування втраченого внаслідок анексії Криму майна.

1 серпня у «Внешекономбанку» повідомили, що домоглися призупинки продажу акцій своєї української «дочки».

Раніше про намір купити «дочку» російського держбанку в Україні повідомили 3 компанії.

19 липня на фондовій біржі «ПФТС» виставили на продаж 99,7% «дочки» російського державного банку «Внешекономбанк» «Промінвестбанк». Акції планували продати через аукціон за 532,1 мільйона гривень.

10 червня «Промінвестбанк» подав на Україну до Стокгольмського арбітражу. Загальна вартість позову складає «сотні мільйонів доларів».

Нагадаємо, що Третейський суд у Гаазі зобов'язав Російську Федерацію відшкодувати низці українських компаній збитки за анексію Криму. Зокрема, мова йшла про суму у 159 мільйонів доларів. Росію визнали відповідальною за порушення прав українських інвесторів, починаючи з 21 березня 2014 року, коли Володимир Путін підписав указ про анексію Криму. Позов проти Росії подавали 18 українських компаній, а також одна фізична особа.

12 вересня 2018 року стало відомо, що Київський апеляційний суд наклав арешт на акції українських «дочок» російських банків «ВТБ», «Промінвестбанк» та «Сбербанк» для виконання рішення Гаазького арбітражу за позовом колишнього голови ПриватБанку та інших українських компаній, що втратили активи внаслідок анексії Криму.

31 травня 2019 року Верховний суд відмовився арештовувати майно російських державних банків на території України для виконання рішення Гаазького трибуналу на користь компаній Ігоря Коломойського.