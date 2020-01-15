  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Росія перекидає на передові позиції снайперів - розвідка

    • Розсилка
    Росія перекидає на передові позиції снайперів - розвідка

    На Донбас повертаються після закінчення курсів снайперів російські найманці

    На Донбас з навчальних центрів Південного військового округу ЗС РФ повертають снайпери після проходження курсів і сформовані з них групи видають себе за мирних жителів та переміщуються на цивільних авто.

    Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

    «Командування російських окупаційних військ посилює передові позиції підрозділів 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК найманцями, які з початку ц. р. повертаються після закінчення курсів снайперів у навчальних центрах Південного військового округу ЗС РФ. З числа зазначених осіб окупанти формують мобільні снайперські групи, які при виконанні завдань переміщуються вздовж лінії розмежування на цивільних легкових автомобілях, видаючи себе за мирних жителів», - повідомив речник.

    За його словами, у такий спосіб противник намагається продовжувати приховано завдавати втрат особовому складу підрозділів Об’єднаних сил і не допустити стабілізації обстановки на лінії розмежування.

     

    розвідка Росія окупанти бойовики на Донбасі Донбас Донецьк Луганськ снайпер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ