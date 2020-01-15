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    На Донбасі загинув боєць Збройних сил

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    На Донбасі загинув боєць Збройних сил

    Бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню

    Від початку поточної доби, 15 січня, в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один український військовослужбовець загинув. Про це повідомляє пресцентр ООС у Facebook.

    Як повідомляється, противник обстріляв українські позиції з заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також була присутня снайперська активність.

    П'ять обстрілу було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної групи Схід, а саме: недалеко від населеного пункту Піски, поблизу Василівки, два рази поруч з населеним пунктом Павлопіль, поруч з Авдіївка.

    Чотири обстріл противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання Північ - поблизу с Светлодарском, два рази недалеко від населеного пункту Оріхово і поруч з Новотошковским.

    «Сьогодні, 15 січня, в результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув», - йдеться в повідомленні.

    Росія бойовики на Донбасі Донбас війна обстріл військові Авдіївка
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