У Краматорську посли європейських держав обговорили реінтеграцію Донбасу (онлайн-трансляція)трансляція
Європейські дипломати обговорили з українськими експертами та активістами перспективи реінтеграції Донбасу
Сьогодні, 15 січня, у Антикризовому медіацентрі (м. Краматорськ) відбувається круглий стіл на тему: «Реінтеграція Донбасу. Європейський погляд».
Запрошені гості:
- Пяйві Маріт Лайне, Надзвичайний і Повноважний Посол Фінляндії в Україні;
- Юріс Пойканс, Надзвичайний і Повноважний Посол Латвійської Республіки в Україні;
- Марюс Януконіс, Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні;
- Каімо Кууск, Надзвичайний та Повноважний Посол Естонської Республіки в Україні;
- Бартош Ціхоцький, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні,
- а також президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар,
- керівник управління стратегічних комунікацій Луганської ОДА у 2016-2018 роках Людмила Долгоновська,
- політолог Віталій Кулик,
- експерт Центру досліджень проблем громадянського суспільства Марія Кучеренко,
- керівник прес-центру ІА «Главком» Наталя Малиновська,
- низка провідних фахівців та активістів.
Під час круглого столу відбулося обговорення з українськими експертами та активістами перспектив реінтеграції Донбасу, її етапів, принципів на яких вона відбуватиметься за умови відновлення справедливості щодо жертв агресії з боку РФ й демонстрації мешканцям ОРДЛО турботи про них з боку України, а також якою має бути міжнародна допомога у відбудові регіону.
Члени делегації послів ЄС у поїздці, що передувала круглому столу, мали низку робочих зустрічей з адміністраціями Луганської та Донецької областей, активістами, представниками місцевого самоврядування, передали гуманітарну допомогу.
Українські учасники мають свій глибокий досвід роботи на Донбасі і беруть участь у виробленні стратегії деокупації та реінтеграції ОРДЛО.
Також обговорилися й інші нагальні проблеми, пов’язані з агресією РФ проти України та безпекою у Європі.
Організаторами заходу є Благодійний фонд «Акцент», Громадська ініціатива «Бурштиновий шлях» та «Антикризовий медіацентр».
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