У Краматорську посли європейських держав обговорили реінтеграцію Донбасу (онлайн-трансляція) трансляція



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Європейські дипломати обговорили з українськими експертами та активістами перспективи реінтеграції Донбасу

Сьогодні, 15 січня, у Антикризовому медіацентрі (м. Краматорськ) відбувається круглий стіл на тему: «Реінтеграція Донбасу. Європейський погляд».

Запрошені гості:

Пяйві Маріт Лайне, Надзвичайний і Повноважний Посол Фінляндії в Україні;

Юріс Пойканс, Надзвичайний і Повноважний Посол Латвійської Республіки в Україні;

Марюс Януконіс, Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні;

Каімо Кууск, Надзвичайний та Повноважний Посол Естонської Республіки в Україні;

Бартош Ціхоцький, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні,

а також президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар,

керівник управління стратегічних комунікацій Луганської ОДА у 2016-2018 роках Людмила Долгоновська,

політолог Віталій Кулик,

експерт Центру досліджень проблем громадянського суспільства Марія Кучеренко,

керівник прес-центру ІА «Главком» Наталя Малиновська,

низка провідних фахівців та активістів.

Під час круглого столу відбулося обговорення з українськими експертами та активістами перспектив реінтеграції Донбасу, її етапів, принципів на яких вона відбуватиметься за умови відновлення справедливості щодо жертв агресії з боку РФ й демонстрації мешканцям ОРДЛО турботи про них з боку України, а також якою має бути міжнародна допомога у відбудові регіону.

Члени делегації послів ЄС у поїздці, що передувала круглому столу, мали низку робочих зустрічей з адміністраціями Луганської та Донецької областей, активістами, представниками місцевого самоврядування, передали гуманітарну допомогу.

Українські учасники мають свій глибокий досвід роботи на Донбасі і беруть участь у виробленні стратегії деокупації та реінтеграції ОРДЛО.

Також обговорилися й інші нагальні проблеми, пов’язані з агресією РФ проти України та безпекою у Європі.

Організаторами заходу є Благодійний фонд «Акцент», Громадська ініціатива «Бурштиновий шлях» та «Антикризовий медіацентр».

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