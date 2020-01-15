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    У Краматорську посли європейських держав обговорили реінтеграцію Донбасу (онлайн-трансляція)

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    У Краматорську посли європейських держав обговорили реінтеграцію Донбасу (онлайн-трансляція)

    Європейські дипломати обговорили з українськими експертами та активістами перспективи реінтеграції Донбасу

    Сьогодні, 15 січня, у Антикризовому медіацентрі (м. Краматорськ) відбувається круглий стіл на тему: «Реінтеграція Донбасу. Європейський погляд».

    Запрошені гості:

    • Пяйві Маріт Лайне, Надзвичайний і Повноважний Посол Фінляндії в Україні;
    • Юріс Пойканс, Надзвичайний і Повноважний Посол Латвійської Республіки в Україні;
    • Марюс Януконіс, Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні;
    • Каімо Кууск, Надзвичайний та Повноважний Посол Естонської Республіки в Україні;
    • Бартош Ціхоцький, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні,
    • а також президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар,
    • керівник управління стратегічних комунікацій Луганської ОДА у 2016-2018 роках Людмила Долгоновська,
    • політолог Віталій Кулик,
    • експерт Центру досліджень проблем громадянського суспільства Марія Кучеренко,
    • керівник прес-центру ІА «Главком» Наталя Малиновська,
    • низка провідних фахівців та активістів.

    Під час круглого столу відбулося обговорення з українськими експертами та активістами перспектив реінтеграції Донбасу, її етапів, принципів на яких вона відбуватиметься за умови відновлення справедливості щодо жертв агресії з боку РФ й демонстрації мешканцям ОРДЛО турботи про них з боку України, а також якою має бути міжнародна допомога у відбудові регіону.

    Члени делегації послів ЄС у поїздці, що передувала круглому столу, мали низку робочих зустрічей з адміністраціями Луганської та Донецької областей, активістами, представниками місцевого самоврядування, передали гуманітарну допомогу.

    Українські учасники мають свій глибокий досвід роботи на Донбасі і беруть участь у виробленні стратегії деокупації та реінтеграції ОРДЛО.

    Також обговорилися й інші нагальні проблеми, пов’язані з агресією РФ проти України та безпекою у Європі.

    Організаторами заходу є Благодійний фонд «Акцент», Громадська ініціатива «Бурштиновий шлях» та «Антикризовий медіацентр».

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    ЄС Донбас дипломатія Донеччина посол
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