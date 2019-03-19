Росія платить дуже велику ціну за окупацію Криму - Порошенко



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Президент України Петро Порошенко Фото: Главком

Порошенко анонсував у разі перемоги на виборах негайну активізацію міжнародної співпраці щодо звільнення Криму політико-дипломатичним шляхом

Президент Петро Порошенко запевнив, що у разі обрання на другий президентський термін першим пріоритетом поставить повернення Криму політико-дипломатичнии шляхом.

Про це він заявив в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«Перше рішення, перший пріоритет - буде негайна активізація міжнародної співпраці щодо звільнення Криму політико-дипломатичним шляхом», - розповів Порошенко про свої плани у разі обрання його президентом на другий термін.

Глава держави підкреслив, що сьогодні ніхто у світі не вірить, що РФ легко переносить санкції. За його словами, Росія платить «дуже велику ціну» за анексію Кримського півострова.

«Щодо того, що хтось там із кимось каші не зварить - я не збираюся ані кашу варити та їсти, ані на рибалку бігати, як деякі наші кандидати. Наголошую, що ми мобілізували світову підтримку України щодо невизнання незаконної анексії Криму, щодо застосування санкцій проти Російської Федерації для мотивації Росії політико-дипломатичним шляхом негайно по-перше, звільнити Крим, друге - звільнити незаконно утримуваних полонених українських моряків, повернути військове майно», - прокоментував Порошенко заяву президента РФ Путіна про «його непорозуміння» із нинішнім українським президентом.

Разом з тим, він нагадав, що п'ять років тому був у Криму і на власні очі бачив захоплене регулярними військами збройних сил Російської Федерації приміщення Верховної Ради Криму.

«Я покладаю відповідальність за вбивства кримських татар на російські війська», - підкреслив глава держави та додав, що переконаний у безпосередній участі в анексії Криму президента Росії Путіна.

Раніше Порошенко заявив, що повернемо Крим «якнайшвидше, відразу ж після президентських виборів».

Напередодні у США пообіцяли, що санкції проти Росії періодично посилюватимуться, якщо вона не піде з Криму та Донбасу.

Джерело: Укрінформ