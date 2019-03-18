Санкції проти Росії періодично посилюватимуться, якщо вона не піде з Криму та Донбасу, - Волкер



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Представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер Фото: radiosvoboda.org

Дипломат підкреслив, що для зняття або послаблення санкцій необхідно, щоб Росія демонструвала бажання піти з Донбасу і виконувала Мінські угоди

Спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер заявляє, що санкції проти Росії будуть періодично посилюватися, якщо тривала окупація Криму та її агресивні дії Росії проти України не будуть зупинені. Про це він заявив у понеділок, 18 березня, під час прес-конференції у Брюселі, пише ТСН.

«Я очікую, що, якщо ми продовжимо бачити те, що ми спостерігали останні кілька років, санкції проти Росії періодично будуть посилюватися, якщо ситуація не буде змінюватися. Ми не хочемо нікому вселяти думку про те, що ми задоволені або приймаємо статус -кво. Ми віримо, що зміни необхідні «, - сказав К.Волкер на прес-конференції в Брюсселі в понеділок.

Дипломат підкреслив, що для зняття або послаблення санкцій необхідно, щоб Росія демонструвала бажання піти з Донбасу і виконувала Мінські угоди.

За його словами, санкції, які були введені кілька днів тому за агресію Росії в Керченській протоці, мали на меті продемонструвати крайню заклопотаність окупацією територій України і фактом агресії.

Нагадаємо, 18 березня, президент Російської Федерації Володимир Путін відвідав окупований Крим. Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку із черговим неузгодженим з Україною візитом президента Російської Федерації Володимира Путіна до тимчасово окупованої Російською Федерацією території України - Автономної Республіки Крим та міста Севастополь та передало ноту протесту РФ.

18 березня 2014 року в Москві президентом Росії Володимиром Путіним спільно з самопроголошеними головою Ради міністрів Автономної республіки Крим Сергієм Аксьоновим, спікером Верховної ради АРК Володимиром Константиновим і головою Севастопольської міської державної адміністрації Олексієм Чалим після проведення незаконного референдуму був підписаний договір про прийняття Республіки Крим до складу Росії . Насильницька анексія Криму не визнається українською державою, не визнається Генеральною асамблеєю ООН, ПАРЄ, ПА ОБСЄ, суперечить рішенню Венеціанської комісії, а США і країни Європейського союзу вводять проти РФ економічні санкції. Російською владою анексія трактується як «повернення Криму Росії» і «відновлення історичної справедливості».