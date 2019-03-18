Порошенко: повернемо Крим «якнайшвидше, відразу ж після президентських виборів»



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Прогрес буде і в питанні Донбасу, зазначив Порошенко

Президент і кандидат на виборах голови держави Петро Порошенко заявляє, що Крим буде повернуто Україні.

«Ні на які торги, ні на які підкилимні домовленості Україна ніколи не піде. І Крим буде повернуто Україні. Ми зробимо все можливе, щоб це було зроблено якнайшвидше, одразу же після президентських виборів. Бо ви чули неодноразові заяви Путіна, що до президентських виборів цього робитися не буде, бо він дуже сподівається, що буде обраний будь-хто, крім Порошенка, для того, щоб нова українська влада приповзла на колінах і подарувала йому Крим. Моя позиція – не дочекаються. Ми звільнимо Крим», – сказав Порошенко в інтерв'ю телеканалу «Україна».

Таку ж ситуацію він прогнозує і по Донбасу.

«Не виключаю, що одразу після виборів у нас буде прогрес по «блакитних шоломах» (запровадження миротворчої місії під егідою ООН на окупованій частині території Донбасу – ред.)», – сказав президент.