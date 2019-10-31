Росія почала перекидати «гумконвої» бойовикам – ОБСЄ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Спостерігачі, зокрема, бачили вісім вантажівок (з написами «Гуманітарна допомога від Російської Федерації»), які прибули до бойовиків у Луганську

СММ ОБСЄ нещодавно підтвердила той факт, що так звана «гуманітарна допомога» РФ насправді надходить до керованих Росією збройних формувань на Донбасі.

На цьому наголосив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ в четвер, 31 жовтня, у Відні, повідомляє Укрінформ.

«Росія повинна припинити здійснення незаконних поставок своїм збройним формуванням на окупованих районах Донбасу. На останньому засіданні Постійної ради російська делегація анонсувала кілька так званих «гуманітарних конвоїв», які будуть відправлені на Донбас до кінця цього року. Дійсно, 24 та 25 жовтня прибули двоє з них. Завдяки СММ ми тепер точно знаємо, хто був одержувачем цієї так званої «гуманітарної допомоги»: 24 жовтня, цитую, «спостерігачі також бачили 8 вантажівок (з написами «Гуманітарна допомога від Російської Федерації») на території об’єкта збройних формувань у Луганську», - заявив він.

Дипломат наголосив, що зростання кількості порушень режиму припинення вогню вздовж лінії зіткнення, що фіксує СММ ОБСЄ в своїх останніх звітах, прямо пов’язано з цими регулярними поставками з території РФ: «Для обстрілів з важкого озброєння потрібні ракети та боєприпаси».