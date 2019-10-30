Місія ОБСЄ спостерігатиме за розведенням сил у Золотому за допомогою дронів



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Спостерігач ОБСЄ на Донбасі

Місія ОБСЄ продовжуватиме спостерігати за процесом, використовуючи патрулювання та дрони

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ продовжить спостерігати за розведенням сил у Золотому за допомогою патрулів і дронів.

Про це заявив заступник керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Марк Етерінгтон.

Він відвідав ділянку розведення сил та засобів від лінії зіткнення на Донбасі у районі населеного пункту Золоте у Луганській області.

«СММ вітає рішення здійснити розведення засобів у Золотому. Розведення наразі відбувається. І місія продовжуватиме спостерігати за процесом, використовуючи патрулювання та дрони», - повідомив Етерінгтон.

Нагадаємо, у вівторок у Золотому розпочалося розведення сил.

Крім того очільник МСЗ України заявив, що розведення сил в Петровському Донецької області розпочнеться через сім днів режиму тиші.