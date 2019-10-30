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    Місія ОБСЄ спостерігатиме за розведенням сил у Золотому за допомогою дронів

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    Спостерігач ОБСЄ на Донбасі - Місія ОБСЄ спостерігатиме за розведенням сил у Золотому за допомогою дронів
    Спостерігач ОБСЄ на Донбасі

    Місія ОБСЄ продовжуватиме спостерігати за процесом, використовуючи патрулювання та дрони

    Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ продовжить спостерігати за розведенням сил у Золотому за допомогою патрулів і дронів.

    Про це заявив заступник керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Марк Етерінгтон.

    Він відвідав ділянку розведення сил та засобів від лінії зіткнення на Донбасі у районі населеного пункту Золоте у Луганській області.

    «СММ вітає рішення здійснити розведення засобів у Золотому. Розведення наразі відбувається. І місія продовжуватиме спостерігати за процесом, використовуючи патрулювання та дрони», - повідомив Етерінгтон.

    Нагадаємо, у вівторок у Золотому розпочалося розведення сил.

    Крім того очільник МСЗ України заявив, що розведення сил в Петровському Донецької області розпочнеться через сім днів режиму тиші.

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