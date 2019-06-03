Росія продовжує маніпулювати у Міжнародному суді ООН - Зеркаль



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Суд у Гаазі: у вівторок свою позицію представить українська сторона Фото: Укрінформ

РФ намагається маніпулювати судом і замість питань юрисдикції, розглядати справу по суті на власних умовах

Росія під час розгляду заперечень у справі за позовом України до Міжнародного суду ООН в Гаазі намагається маніпулювати судом і замість питань юрисдикції розглядати справу по суті на власних умовах.

Про це повідомила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль у Facebook.

«Чи має Міжнародний Суд ООН розглядати справу, подану Україною? – на це питання відповідають сторони перед Судом цього тижня. Починає Російська Федерація, оскільки саме вона поставила під сумнів юрисдикцію Суду. Аргументи РФ стали відомі вже давно. 12 вересня 2018 року Росія подала до суду свої Попередні заперечення (Preliminary Objections). 250 сторінок тексту, які ви за кілька хвилин можете побачити на сайті Суду ООН, присвячені спробі заплутати всіх і перекрутити нашу справу у щось зовсім інше, ніж закладає Україна. Розлогі пояснення зводяться до кількох тез», - зазначила вона.

За словами Зеркаль, перша теза – на думку РФ, Суд не має юрисдикції розглядати заяви України про агресію, неправомірну окупацію, відверті порушення Статуту ООН, а тому Україна прагне обійти ці обмеження юрисдикції і штучно намагається втиснути згадані порушення в юрисдикцію двох Конвенцій.