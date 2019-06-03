Росія продовжує маніпулювати у Міжнародному суді ООН - Зеркаль
РФ намагається маніпулювати судом і замість питань юрисдикції, розглядати справу по суті на власних умовах
Росія під час розгляду заперечень у справі за позовом України до Міжнародного суду ООН в Гаазі намагається маніпулювати судом і замість питань юрисдикції розглядати справу по суті на власних умовах.
Про це повідомила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль у Facebook.
«Чи має Міжнародний Суд ООН розглядати справу, подану Україною? – на це питання відповідають сторони перед Судом цього тижня. Починає Російська Федерація, оскільки саме вона поставила під сумнів юрисдикцію Суду. Аргументи РФ стали відомі вже давно. 12 вересня 2018 року Росія подала до суду свої Попередні заперечення (Preliminary Objections). 250 сторінок тексту, які ви за кілька хвилин можете побачити на сайті Суду ООН, присвячені спробі заплутати всіх і перекрутити нашу справу у щось зовсім інше, ніж закладає Україна. Розлогі пояснення зводяться до кількох тез», - зазначила вона.
За словами Зеркаль, перша теза – на думку РФ, Суд не має юрисдикції розглядати заяви України про агресію, неправомірну окупацію, відверті порушення Статуту ООН, а тому Україна прагне обійти ці обмеження юрисдикції і штучно намагається втиснути згадані порушення в юрисдикцію двох Конвенцій.
Третє – на думку РФ, Україна поводилася недобросовісно у спробах мирного врегулювання спору перед тим, як звернутися до Суду.
За її словами, ці маніпуляції побудовані дуже вправно. «І в письмових документах, і у виступах адвокатів Російської Федерації багато складної аргументації. Але навіть простого погляду на структуру цих аргументів достатньо, аби зрозуміти їхню помилковість», - додала вона.
Зеркаль повідомила, що відповідь України на заперечення РФ також викладена письмово. 14 січня цього року Україна подала свої письмові пояснення (Written Statement). «Відразу після початку засідання вона стане доступною на сайті Суду ООН. На більш ніж 200 сторінках ми пояснюємо, у чому помилковість позиції РФ», - розповіла Зеркаль.
По-перше, за її словами, РФ намагається маніпулювати судом і замість питань юрисдикції, розглядати справу по суті на власних умовах. «Як я вже зазначала – це найбільша небезпека і пастка. РФ намагається сказати Суду – забудьте про тисячі сторінок доказів, подивіться лише на кілька фактів, які відібрала Росія. У сучасному світі медіа така маніпуляція часто спрацьовує. Але не має спрацювати в поважному Суді ООН. На цьому етапі Суд розглядає лише питання юрисдикції», - наголосила Зеркаль.
«По-друге, ми ще раз і дуже ретельно пояснюємо, у чому полягає природа спору. Говоримо про нормальне, а не штучно звужене розуміння конвенцій. Говоримо про доречність їх застосування до нашого спору. І закликаємо розглянути цей спір по суті. Звісно ж ми, як і раніше, терпляче і добросовісно пригадуємо як ми вели переговори з РФ і переконували їх усунути порушення», - зазначила заступник міністра.
Нагадаємо, 3-7 червня відбуваються слухання щодо попередніх заперечень Російської Федерації (юрисдикції) у справі про застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
Згідно з графіком, перший раунд усних аргументів відбувається у понеділок 3 червня, виступає сьогодні РФ. У вівторок свою позицію представить українська сторона.
Очолює українську делегацію Олена Зеркаль, заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції, агент України у справі «Україна проти Російської Федерації».
Другий раунд призначено на четвер, на 6 червня, на 10-ту ранку, виступатиме Росія. Наступного дня, 7 червня, у той самий час - Україна.