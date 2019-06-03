У Гаазі проходять слухання за позовом України проти Росії: сьогодні виступає РФ трансляція



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Україна vs Росія: у Гаазі почалися слухання Фото Ірини Драбок, Укрінформ

Сьогодні перший раунд усних аргументів - виступає РФ

У Гаазі тривають слухання в Міжнародному Суді ООН щодо порушення Росією конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації. Слухання присвячені попереднім запереченням Російської Федерації.

Слухання почалися о 10:00, за місцевим часом. Проходять в Палаці миру, у великій залі.

Сьогодні перший раунд усних аргументів, РФ виступає першою. Завтра виступатиме Україна.

Представниками РФ на слуханнях призначені посол з особливих доручень МЗС Росії Дмитро Лобач і уповноважений МЗС Росії з прав людини, демократії та верховенства права, заступник директора Департаменту з гуманітарного співробітництва та прав людини Григорій Лукьянцев. До складу російської делегації також увійшли представники Генеральної прокуратури Росії, Слідчого комітету Росії, Міноборони Росії. Також інтереси Росії представляє британський юрист Семюел Вордсворт, професор міжнародного права університету Потсдама Андреас Ціммерман.

Очолює українську делегацію Олена Зеркаль, заступник Міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції, Агент України у справі Україна проти Російської Федерації.

До складу делегації також увійшли посол України в Королівстві Нідерланди Всеволод Ченцов, заступник начальника відділу Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Микола Говоруха (за згодою), заступник директора Департаменту — начальник відділу Департаменту міжнародного права МЗС Оксана Золотарьова, заступник начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України Богдан Тиводар, голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров (за згодою) та начальник відділу управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України Ігор Яновський.

Україні допомагатимуть юристи Марні Чик і Джонатан Гімблет з міжнародної юридичної компанії Covington & Burling LLP. Також відомі професори. Серед них Жан-Марк Тювенін, Гарольд Коу.

Нагадаємо, у Гаазі з 3 по 7 червня призначено слухання в Міжнародному Суді ООН щодо порушення Росією конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації.

За інформацією росЗМІ, на слуханнях російська сторона збирається заявити, що суперечки між Києвом і Москвою щодо даної конвенції немає.

Як відомо, 16 січня 2017 року Україна подала до Міжнародного суду ООН позов проти Росії. Міжнародний суд ООН розглядає позов щодо порушення Конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції про заборону расової дискримінації.

До слова, постійна палата третейського суду в Гаазі 10 червня почне слухання позову України проти Росії про порушення РФ конвенції ООН з морського права 1982 року.