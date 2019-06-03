Українська делегація прибула на засідання суду в Гаазі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото Ірини Драбок, Укрінформ

Слухання триватимуть з понеділка 3 червня по п'ятницю 7 червня

Українська делегація прибула до Палацу Миру в Гаазі, в якому засідає Міжнародний суд ООН.

Через складну пропускну систему приїхати до будівлі суду треба за годину до початку слухань, оскільки тут діють кількаступеневі заходи безпеки: пункт сканування, прохід через рамку, перевірка документів, пише «Укрінформ».

Слухання проходитимуть у великій залі Палацу миру. Сьогодні перший раунд усних аргументів, РФ виступає першою. Завтра виступатиме Україна. Очолює українську делегацію Олена Зеркаль, заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції, Агент України у справі Україна проти Російської Федерації.

Нагадаємо, у Гаазі з 3 по 7 червня призначено слухання в Міжнародному Суді ООН щодо порушення Росією конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації.

За інформацією росЗМІ, на слуханнях російська сторона збирається заявити, що суперечки між Києвом і Москвою щодо даної конвенції немає.

Перший раунд усних аргументів відбудеться у понеділок 3 червня о 10:00, виступатиме РФ. Наступного дня, 7 червня, у той самий час - Україна. Слухання транслюватимуть наживо на сайті суду.

Як відомо, 16 січня 2017 року Україна подала до Міжнародного суду ООН позов проти Росії. Міжнародний суд ООН розглядає позов щодо порушення Конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції про заборону расової дискримінації.

До слова, постійна палата третейського суду в Гаазі 10 червня почне слухання позову України проти Росії про порушення РФ конвенції ООН з морського права 1982 року.