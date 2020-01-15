  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Росія залишається найбільшою загрозою для ЄС – резолюція Європарламенту

    • Розсилка
    Росія залишається найбільшою загрозою для ЄС – резолюція Європарламенту

    Європарламентарії визнали, що за нинішнього режиму у Москві зміни в агресивній російській політиці неможливі

    Росія є неминучою гібридною і конвенційною загрозою для Євросоюзу та його країн-членів.

    На цьому наголошується в ухваленій у середу резолюції Європарламенту про імплементацію спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС, повідомляє Укрінформ.

    «Європарламент відзначає, що Росія є найбільш безпосереднім джерелом гібридної і конвенційної (щодо застосування звичайних озброєнь – ред.) загрози безпеці ЄС та країн-членів, що також активно намагається підірвати європейську єдність, незалежність, основоположні цінності та міжнародні правила», - йдеться у тексті резолюції.

    Європарламентарії визнали, що за нинішнього режиму у Москві зміни в агресивній російській політиці неможливі, а також закликали країни-члени ЄС до зміцнення стійкості проти Росії та опрацювання довготермінової стратегії відносно цієї країни на засадах стримування.

    «Європарламент укотре заявляє про свою відданість у підтримці суверенітету, територіальної цілісності та політичної незалежності України, а також усіх країн «Східного партнерства» у межах міжнародно визнаних кордонів, згідно із міжнародним правом, нормами та принципами…», - наголосили у ЄП.

    Європарламентарії також укотре наголосили на повній підтримці політики невизнання анексії Криму Росією.

    ЄС Росія Європарламент Європа агресія безпека
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ