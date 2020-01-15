Як російські пропагандистські ЗМІ висвітлювали збиття Іраном українського літака



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У результаті авіакатастрофи в Ірані загинули 176 осіб

Російські прокремлівські телевізійні канали глузували із західних політиків, які казали, що Іран збив український літак, ще до того, ніж сам Іран це підтвердив

За повідомленнями цих ЗМІ проглядала редакційна лінія, що схиляла глядача до звинувачень на адресу Сполучених Штатів.

Мовляв, США винні в ескалації напруженості через вбивство іранського генерала Касема Солеймані.

Нагадаємо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. Попередня причина падіння літака – аварія двигуна. Повідомлялося, що на борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців – 9 членів екіпажу та двоє пасажирів.

Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак. Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.

Джерело: Настоящее время