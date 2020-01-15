Путін хоче закріпити пріоритет конституції РФ над міжнародними рішеннями



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Значну частину виступу Володимир Путін присвятив змінам до російської конституції

Міжнародні рішення в Росії будуть діяти, якщо не суперечать конституції

Президент Росії Володимир Путін має намір закріпити пріоритет конституції РФ над міжнародними договорами та рішеннями. Про це Путін повідомив у посланні Федеральним зборам.

Значну частину виступу Путін присвятив змінам до російської конституції.

«Необхідно внести зміни, які гарантують пріоритет Конституції. Це означає буквально наступне: вимоги міжнародних договорів і рішення міжнародних органів можуть діяти тільки в тій частині, коли вони не суперечать Конституції», - заявив він.

Також Путін запропонував закріпити в Конституції РФ заборону депутатам, чиновникам і суддям мати іноземне громадянство; норму про те, що мінімальна зарплата не може бути нижче прожиткового мінімуму; розширення повноважень парламенту у призначенні уряду; статус президентської республіки і так далі.

Російський президент закликав провести референдум щодо змін до Конституції. Як зазначила глава ЦВК Росії Елла Памфілова, всеросійський референдум може пройти вже в цьому році.

Нагадаємо, раніше Путін запропонував внести зміни й до української Конституції. Зокрема, він виступив за закріплення в ній особливого статусу Донбасу.

Джерело: РБК-Україна