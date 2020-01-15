  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Путін хоче закріпити пріоритет конституції РФ над міжнародними рішеннями

    • Розсилка
    Значну частину виступу Володимир Путін присвятив змінам до російської конституції - Путін хоче закріпити пріоритет конституції РФ над міжнародними рішеннями
    Значну частину виступу Володимир Путін присвятив змінам до російської конституції

    Міжнародні рішення в Росії будуть діяти, якщо не суперечать конституції

    Президент Росії Володимир Путін має намір закріпити пріоритет конституції РФ над міжнародними договорами та рішеннями. Про це Путін повідомив у посланні Федеральним зборам.

    Значну частину виступу Путін присвятив змінам до російської конституції.

    «Необхідно внести зміни, які гарантують пріоритет Конституції. Це означає буквально наступне: вимоги міжнародних договорів і рішення міжнародних органів можуть діяти тільки в тій частині, коли вони не суперечать Конституції», - заявив він.

    Також Путін запропонував закріпити в Конституції РФ заборону депутатам, чиновникам і суддям мати іноземне громадянство; норму про те, що мінімальна зарплата не може бути нижче прожиткового мінімуму; розширення повноважень парламенту у призначенні уряду; статус президентської республіки і так далі.

    Російський президент закликав провести референдум щодо змін до Конституції. Як зазначила глава ЦВК Росії Елла Памфілова, всеросійський референдум може пройти вже в цьому році.

    Нагадаємо, раніше Путін запропонував внести зміни й до української Конституції. Зокрема, він виступив за закріплення в ній особливого статусу Донбасу.

    Джерело: РБК-Україна

    ЦВК Росія зарплата Конституція Путін референдум президент громадянство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ