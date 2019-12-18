Росія заміряла ставлення своїх громадян до Зеленського. Свіжа соціологія



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Серед опитаних росіян виявилися і ті, хто нічого не знає про діяльність українського президента

67 відсотків росіян вважають, що обрання Зеленського президентом ніяк не позначилося на взаєминах країн

Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦИОМ) провів опитування, в ході якого росіяни висловилися про ставлення до президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє ТАСС.

Згідно з опитуванням, 67 відсотків вважають, що обрання Зеленського президентом ніяк не позначилося на взаєминах країн. Однак 16 відсотків висловилися про поліпшення ситуації. Дев'ять відсотків опитаних вважають, що відносини між Києвом і Москвою стали гірші. Ще вісім відсотків вагалися з відповіддю.

Серед опитаних росіян виявилися і ті, хто нічого не знає про діяльність українського президента, таких було 35 відсотків. А деякі росіяни (29 відсотків) виявили свою байдужість до українського лідера.

При цьому дев'ять відсотків позитивно відгукнулися про нього, а 21 відсоток - негативно.

Також з'ясувалося, що в цілому росіяни відносяться до Зеленського скептично. Пояснюється це тим, що президент України «не перейшов від слів до справ». 19 відсотків респондентів висловили надію на дружні і добросусідські відносини між країнами в майбутньому.

Однак 11 відсотків висловили припущення про те, що спілкування буде ставати тільки гірше. Ще 43 відсотки відзначили можливість нормалізації відносин, але «братніми», на їхню думку, вони вже не будуть.

Опитування проводилося 12 грудня 2019 року за телефоном серед 1,6 тисячі респондентів.