Батько Зеленського про протести під Офісом президента: нехай ця мерзота йде воювати в АТО



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Батько Володимира Зеленського Олександр Семенович відреагував на протести під Офісом президента

На думку Олександра Зеленського, незадоволені політикою його сина повинні йти воювати на Донбас

Батько президента України Володимира Зеленського Олександр Семенович заявив, що українці, які протестують проти дій глави держави та Уряду, мають показувати своє невдоволення не під Верховною Радою, а в зоні ООС на Донбасі.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню «Страна».

На думку Олександра Зеленського, незадоволені політикою його сина повинні йти воювати на Донбас.

«Хто це розуміє? Виходять і бе-бе-бе. Нехай ця сволота йде стріляє в АТО. Нехай ця мерзота, яка виступає, йде в АТО. Молодь ось ця біля Офісу президента, куплена. Ідіть воювати, гади, а не там стріляйте. А ви кажете: «Демократія, розведення …» Ідіть, захищайте країну, а ви смердите … », – заявив він.

І додав: «Це я говорю. Ідіть захищайте країну … На всі питання я не можу відповісти. Я в сільському господарстві слабо розбираюся. Я не беруся судити. Я знаю тільки одне, що наміри у Вови позитивні. Хто його обманює… Він не може все знати. Він президент, він повинен дотримуватися закону, відстоювати країну, любити свою команду, знайти міністра технаря, хоча б напівтехнаря, щоб якось керувати всіма цими речами».

Як повідомляв «Главком», під час першої спроби мітингувальників, серед яких представники Національних дружин та Нацкорпусу, встановити намети сталися сутички з правоохоронцями.

Згодом учасники акції протесту проти запровадження ринку землі встановили намет на проїжджій частині вулиці Грушевського біля готелю «Київ».

Як повідомлялося, внаслідок сутички біля Верховної Ради України постраждали двоє правоохоронців. Їх доставили у лікарню для надання медичної допомоги.

За підозрою у скоєнні протиправних дій до територіального управління поліції доставили одного активного учасника інциденту. Після з’ясування усіх обставини його діям буде надана правова оцінка.

Згодом стало відомо, що в урядовому кварталі помер чоловік . Правоохоронці зазначили, що це сталося за кілька кварталів від місця проведення акцій протесту. Разом з тим, у ЗМІ з’явилася інформація, що поблизу Верховної Ради помер один із учасників акції протесту, якого побили правоохоронці під час сутичок.



