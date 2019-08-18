Росіяни обвалили рейтинг ресторану, який хоче стягнути з учасників протестів 550 тис рублів



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Росіяни за добу обвалили рейтинги «Вірменії» в TripAdvisor

Московський ресторан «Вірменія» хоче стягнути з учасників протестів 550 тис рублів.

Як вказує в позовній заяві позивач, «27 липня 2019 року поряд з будівлею на вул. Тверській, в якій позивач орендує приміщення і здійснює діяльність з надання послуг громадського харчування, відбувся публічний захід».

З метою збереження майна і щоб не завдавати шкоди персоналу і відвідувачам позивач «був змушений призупинити ведення своєї діяльності 27 липня з 10 години до 20 години». Збитки, за підрахунками позивача, склали 551 847 руб.

На такий позов відреагували користувачі соцмереж, які за добу обвалили рейтинги «Вірменії» в TripAdvisor і соціальних мережах.

«Вчора стало відомо, що магазин і ресторан Вірменія, який знаходиться на Тверському бульварі 28, в особі його власника Цатурян Гранта Айказовича (за даними Inc. Russia), виставив організаторам акції 27 липня претензію в 550 тис. Мовляв, через вас зазнали збитків і моральні страждання. У відповідь вдячні москвичі за добу обрушили рейтинги «Вірменії» в TripAdvisor і взагалі всюди, де можна залишити відгуки - «жахлива кухня, жахливе обслуговування, волосся в супі». Мабуть Гранту Айказовичу 550 тис скоро здадуться копійками в порівнянні з реальним станом справ. Піду, чи що, теж навідаюсь в TripAdvisor. Пам'ятається, мені в ресторані Вірменія попався тарган в долмі ...», - повідомила креативний продюсер телеканалу «Дощ» Анна Монгайт.

Як повідомлялося раніше, у Москві відбувалася серія акцій протесту за чесні вибори.

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