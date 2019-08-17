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    У світі

    У Москві почалася серія акцій протесту за чесні вибори

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    ОМОН в Москві - У Москві почалася серія акцій протесту за чесні вибори
    ОМОН в Москві

    Поодинокі пікети не вимагають узгодження з владою, однак іноді поліція затримує їхніх учасників

    У центрі Москви на проспекті Сахарова розпочався мітинг партії КПРФ за чесні вибори. Акція заявлена на 60 тисяч учасників, приблизно стільки ж, за верхніми оцінками, тиждень тому зібрав мітинг на тому ж місці, організований незареєстрованою Лібертаріанською партією.

    Паралельно, на Бульварному кільці в 14 годині розпочнеться серія одиночних пікетів на підтримку незалежних кандидатів в Мосміськдуму і підозрюваних в участі в масових заворушеннях на акції 27 липня, – повідомляє російська Радіо Свобода.

    Мітинг на проспекті Сахарова організований комуністичною партією і узгоджений з владою. Станом на 13 годину на нього прийшли не більше 4 тисяч осіб.

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    На акції виступив лідер КПРФ Геннадій Зюганов, який раніше заявляв, що неузгоджена з владою акція 27 липня була «оскалом помаранчевої прокази», і закликав молодь не виходити на неузгоджені заходи.

    Акція на Бульварному кільці організована муніципальними депутатами Іллею Азаром, Андрієм Морєва і Оленою Філіної. Серія поодиноких пікетів запланована біля пам’ятників Висоцькому на Страсному бульварі, Шухова на Стрітенському бульварі і Крупської на площі Стрітенські воріт.

    За цим маршрутом депутати планували провести марш до мітингу комуністів на Сахарова, але мерія їм у цьому відмовила. Після цього організатори намагалися узгодити масові пікети по маршруту, але чиновники не погодилися і не це.

    Поодинокі пікети не вимагають узгодження з владою, однак іноді поліція затримує їхніх учасників, придумуючи для цього інші обґрунтування.

    На попередній акції протесту у Москві затримали юриста Фонду Навального Любов Соболь.

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