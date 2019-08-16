Протести в Росії: чи виведе Путін на вулицю війська?

Сьогодні в Росії жоден законний протест не дасть результатів

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Сегодняшнее состояние режима не дает возможности гражданам отстаивать свои политические интересы в рамках законных процедур.

Смена власти на выборах исключена, независимые суды отсутствуют. Режим действует за пределами права, принимая неправовые законы и действуя за пределами даже этих законов.

Вследствие этого никакой «законный» протест не может привести к необходимому результату.

Неправовые действия силовых структур составная часть такого противостояния, причина которого — неправовые законы и отказ режима от законных форм сменяемости.

У оппозиции таким образом осталось только две модели эффективного воздействия: протест, дестабилизирующий режим и угроза протестом, дестабилизирующим режим.

У режима три модели ответа: медленная эскалация, быстрая с переходом в недолгую фазу военной диктатуры, управляемая демократизация.

Результат всех трех моделей один — режим сменится. Разница — как быстро и с какими последствиями для противоборствующих сторон.

Уже сегодня власть плохо сдерживает своих псов в рамках своих же законов, а оппозиция уже вполне готова к месяцам и даже годам тюремного заключения, но пока удерживается от встречного насилия.

Граница силового противостояния крайне неустойчива и было бы ошибкой считать, что оппозиция готова отступить.

Требования просты — честные выборы и прекращение уголовных репрессий по неправовым или надуманным поводам.

Если договоренности не будет — «следующая остановка» — протестное голосование и несанкционированная акция на улицах Москвы и других городов прямо в день выборов 8 сентября по «гонконгскому рецепту» — «будь как вода».

Ведь альтернатива уже известна — если не бороться застой и репрессии продлятся годы и годы.

Что выберет режим: договориться или войска на улицах, мы не знаем, поэтому надо готовиться к противостоянию и помогать нашим друзьям, оказывающимся в застенках.

Россия будет свободной!

Джерело: Эхо Москвы

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