  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Михайло Ходорковський

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Протести в Росії: чи виведе Путін на вулицю війська?

    • Михайло Ходорковський

      Екс-глава «ЮКОСа», Росія

    • Розсилка
    Протести в Росії: чи виведе Путін на вулицю війська?

    Сьогодні в Росії жоден законний протест не дасть результатів

    Мовою оригіналу

    Сегодняшнее состояние режима не дает возможности гражданам отстаивать свои политические интересы в рамках законных процедур. 
    Смена власти на выборах исключена, независимые суды отсутствуют. Режим действует за пределами права, принимая неправовые законы и действуя за пределами даже этих законов.

    Вследствие этого никакой «законный» протест не может привести к необходимому результату.

    Неправовые действия силовых структур составная часть такого противостояния, причина которого — неправовые законы и отказ режима от законных форм сменяемости.

    У оппозиции таким образом осталось только две модели эффективного воздействия: протест, дестабилизирующий режим и угроза протестом, дестабилизирующим режим.

    Читайте також

    У режима три модели ответа: медленная эскалация, быстрая с переходом в недолгую фазу военной диктатуры, управляемая демократизация.

    Результат всех трех моделей один — режим сменится. Разница — как быстро и с какими последствиями для противоборствующих сторон.

    Уже сегодня власть плохо сдерживает своих псов в рамках своих же законов, а оппозиция уже вполне готова к месяцам и даже годам тюремного заключения, но пока удерживается от встречного насилия.

    Граница силового противостояния крайне неустойчива и было бы ошибкой считать, что оппозиция готова отступить.

    Требования просты — честные выборы и прекращение уголовных репрессий по неправовым или надуманным поводам.

    Если договоренности не будет — «следующая остановка» — протестное голосование и несанкционированная акция на улицах Москвы и других городов прямо в день выборов 8 сентября по «гонконгскому рецепту» — «будь как вода».

    Ведь альтернатива уже известна — если не бороться застой и репрессии продлятся годы и годы.

    Что выберет режим: договориться или войска на улицах, мы не знаем, поэтому надо готовиться к противостоянию и помогать нашим друзьям, оказывающимся в застенках.

    Россия будет свободной!

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Росія Путін путінський режим протест
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Олександр Шмуригін
    Олександр Шмуригін

    Священик

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Дмитро Ярош
    Дмитро Ярош

    Народний депутат України

    Костянтин Боровой
    Костянтин Боровой

    Російський політик

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ