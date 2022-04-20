Росіяни стягують авіацію до кордонів з Харківщиною – Генштаб

На території Бєлгородської області РФ зосередила понад 90 ударних і багатоцільових вертольотів

Окупанти посилюють угруповання армійської авіації поблизу кордону України біля Харківської області. За даними Генштабу на території Бєлгородської області РФ завершено обладнання вертолітних злітно-посадкових майданчиків, де зосереджено понад 90 ударних і багатоцільових вертольотів.

«Ворог продовжує часткове блокування Харкова, намагається здійснювати вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури», – повідомляють військові.

Противник також зробив перегрупування військ на Ізюмському напрямку. В районі населеного пункту Дібровне рашисти вдалися до наступальних дій, що «має частковий успіх». В районі населеного пункту Стара Гнилиця наступ успіху не мав, в результаті вогневого ураження ворог зазнав втрат та відійшов.

Крім того, не мала успіху спроба взяття під контроль населеного пункту Довгеньке. Противник з втратами відступив.

«Як особливість, відзначено дії ворога на зазначеному напрямку у військовій формі українського зразка», – попередили у Генштабі.

Підрозділи окупантів продовжують поповнювати запаси матеріально-технічних засобів з території Російської Федерації.

Також триває перекидання додаткових підрозділів окупантів. Так, на залізничній станції «Куп’янськ-Сортувальний» зафіксовано розвантаження ешелону з озброєнням та військовою технікою та переміщення артилерійських підрозділів.

20 квітня Росія похизувалась, що випустила «Сатану». Дальність «Сармата»-«Сатани» становить близько 18 тисяч кілометрів.

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