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    Росіяни стягують авіацію до кордонів з Харківщиною – Генштаб

    РФ готується до нового нападу&nbsp; - Росіяни стягують авіацію до кордонів з Харківщиною – Генштаб
    РФ готується до нового нападу 
    фото: міноборони РФ

    На території Бєлгородської області РФ зосередила понад 90 ударних і багатоцільових вертольотів

    Окупанти посилюють угруповання армійської авіації поблизу кордону України біля Харківської області. За даними Генштабу на території Бєлгородської області РФ завершено обладнання вертолітних злітно-посадкових майданчиків, де зосереджено понад 90 ударних і багатоцільових вертольотів.

    «Ворог продовжує часткове блокування Харкова, намагається здійснювати вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури», – повідомляють військові.

    Противник також зробив перегрупування військ на Ізюмському напрямку. В районі населеного пункту Дібровне рашисти вдалися до наступальних дій, що «має частковий успіх». В районі населеного пункту Стара Гнилиця наступ успіху не мав, в результаті вогневого ураження ворог зазнав втрат та відійшов.

    Крім того, не мала успіху спроба взяття під контроль населеного пункту Довгеньке. Противник з втратами відступив.

    «Як особливість, відзначено дії ворога на зазначеному напрямку у військовій формі українського зразка», – попередили у Генштабі.

    Підрозділи окупантів продовжують поповнювати запаси матеріально-технічних засобів з території Російської Федерації.

    Також триває перекидання додаткових підрозділів окупантів. Так, на залізничній станції «Куп’янськ-Сортувальний» зафіксовано розвантаження ешелону з озброєнням та військовою технікою та переміщення артилерійських підрозділів.

    20 квітня Росія похизувалась, що випустила «Сатану». Дальність «Сармата»-«Сатани» становить близько 18 тисяч кілометрів.

    Також міноборони РФ запустило «акцію» для росіян: безкоштовний тур на упізнання.

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    Теги: росія окупанти війна Генштаб військові Харківщина Україна кордон окупація #stoprussia
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    Росіяни стягують авіацію до кордонів з Харківщиною – Генштаб