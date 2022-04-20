Росія похизувалась, що випустила «Сатану»

Дальність «Сармата»-«Сатани» становить близько 18 тисяч кілометрів

Російські військові сьогодні із шахтної пускової установки на випробувальному космодромі «Плесецьк» запустили міжконтинентальну балістичну ракету стаціонарного базування «Сармат». На Заході цю ракету називають «Сатана 2».

У російському міноборони запевняють, що «завдання пуску виконані в повному обсязі».

Цей запуск перший у програмі російських випробувань. Після завершення програми випробувань ракетний комплекс «Сармат» надійде на озброєння ракетних військ РФ, запевняють у міноборони РФ. Ракетний комплекс «Сармат» замінить «Воєводу».

Дальність «Сармата»-«Сатани» становить близько 18 тисяч кілометрів, стартова маса ракети близько 200 тонн, вона несе до 10 тонн корисного навантаження (розділяєма головна частина індивідуального наведення з не менш, ніж п'ятнадцятьма бойовими блоками) і 178 тонн палива. Згадується також, що швидкість передстартової підготовки 35-метрової ракети скорочена до декількох десятків секунд, що в теорії дозволить їй конкурувати з мобільними ракетними комплексами «Тополь-М» та «Ярс», а її ефективність у чотири рази вища, ніж у згаданих МРК.

Якби договір Договір між Росією і США про подальше скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь набрав чинності, клас важких міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) припинив би своє існування. Однак у зв'язку з непідписанням договору вже у 2010-х роках з'явилися відомості про розробку в РФ важкої МБР на заміну ракеті на озброєнні «Сатані», найновіші з яких стали на бойове чергування у 1992 році. Офіційно «Сармат» анонсував у 2018 році президент Росії Путін.

Тим часом Британія хоче передати Україні протикорабельні ракети Brimstone.

А ось міноборони РФ запустило «акцію» для росіян: безкоштовний тур на упізнання.

Додамо, що Німеччина «засекретила» деталі поставок зброї до України.