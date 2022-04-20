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    Міноборони РФ запустило «акцію» для росіян: безкоштовний тур на упізнання

    Станом на 20 квітня в Україні&nbsp;вже ліквідовано майже 21 тисячу російських військових - Міноборони РФ запустило «акцію» для росіян: безкоштовний тур на упізнання
    Станом на 20 квітня в Україні вже ліквідовано майже 21 тисячу російських військових
    фото з росЗМІ

    У Росії вигадали новий «бонус» для сімей ліквідованих окупантів

    Згідно наказу міністра оборони РФ, тепер родичі вбитих в Україні військовослужбовців отримали можливість безплатно приїхати на упізнання і назад. Відповідний наказ за підписом Сергія Шойгу оприлюднила розвідка Міноборони України.

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    Міноборони РФ запустило «акцію» для росіян: безкоштовний тур на упізнання
    Міноборони РФ запустило «акцію» для росіян: безкоштовний тур на упізнання

    Саме так виглядає нова форма заохочення для контрактників, які виявляють бажання взяти участь у війні: «Двом членам сім’ї (близьким родичам) загиблого (померлого) військовослужбовця, викликаним для його впізнання, у військових комісаріатах за місцем їхнього проживання (перебування) видаються воїнські перевізні документи для проїзду від місця проживання до місця упізнання військовослужбовця і назад».

    «Вочевидь на думку російського командування, ця пільга має підвищити лояльність росіян до війни на території України. Особливо враховуючи тотальну затримку обіцяних виплат російським військовослужбовцям та членам їхніх сімей», – повідомили у розвідці.

    Тим часом Росія надумала засекретити дані про сім'ї загиблих в Україні військових.

    За даними Генштабу, станом на 20 квітня в Україні вже ліквідовано майже 21 тисячу російських військових.

    Не секрет, що Росія усіма способами приховує втрати своїх військових вже багато років. Так, у 2015 році російський президент Володимир Путін видав указ, згідно з яким відомості, які розкривають втрати особового складу у воєнний час, а також «у мирний час у період проведення спеціальних операцій» стали держтаємницею. Повноваженнями щодо розпорядження цими відомостями наділено Міноборони РФ.

    У Кремлі тоді відкидали припущення, що є зв'язок між указом та війною в Україні. Група активістів, правозахисників та журналістів безрезультатно намагалася оскаржити указ у Верховному суді Росії. Вони доводили, що указ ухвалено з численними порушеннями законодавчих норм – зокрема, про право громадян на вільний пошук та розповсюдження інформації. Верховний суд усі РФ аргументи позивачів відхилив.

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    Теги: росія окупанти війна путін Міноборони РФ наказ смерть Україна окупація #stoprussia
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    Міноборони РФ запустило «акцію» для росіян: безкоштовний тур на упізнання