Росіяни «віджали» у Порошенка завод в окупованому Криму
- Сьогодні, 11:36
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Згідно з повідомленням, окупанти включили підприємство до зведеного реєстру організацій оборонно-промислового комплексу Росії
Уряд Росії перевів в федеральну власність «націоналізований» Севастопольський морський завод імені Орджонікідзе, який належить президенту Петру Порошенко.
Відповідне розпорядження опубліковане на сайті російського уряду.
«Затверджено рішення про передачу «Севастопольського морського заводу ім. Орджонікідзе» з власності міста Севастополя в федеральну власність з визначенням відомчої належності Мінпромторгу Росії», - йдеться в розпорядженні.
«Завод виконує роботи і надає послуги для забезпечення обороноздатності країни, в тому числі є співвиконавцем державних контрактів з ремонту кораблів і суден ВМФ, а також з виробництва та ремонту цивільної морської техніки», - наголошується в повідомленні.
Згідно з повідомленням, окупанти включили підприємство до зведеного реєстру організацій оборонно-промислового комплексу Росії.
«Прийняте рішення прискорить інтеграцію заводу в російський оборонно-промисловий комплекс, забезпечить повноцінне завантаження виробничих потужностей», - йдеться в розпорядженні.
Як відомо, окупаційна влада Севастополя у лютому 2015 року ухвалила рішення про так звану «націоналізацію» Севастопольського морського заводу.
В 2010 році фонд Prime Assets Management, який керує активами концерну «Укрпромінвест» Петра Порошенка, викупив 60% акцій Севастопольського морського заводу в кіпрської компанії Malter Enterprises Limited, підконтрольної російському бізнесменові Костянтину Григоришину.
Севморзавод спеціалізується на кораблебудуванні та ремонті суден. Підприємство розташоване на двох виробничих майданчиках загальною площею 53 гектара.