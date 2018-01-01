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    Росіяни «віджали» у Порошенка завод в окупованому Криму

    Згідно з повідомленням, окупанти включили підприємство до зведеного реєстру організацій оборонно-промислового комплексу Росії
    Уряд Росії перевів в федеральну власність «націоналізований» Севастопольський морський завод імені Орджонікідзе, який належить президенту Петру Порошенко. [READ_MORE] Відповідне розпорядження опубліковане на сайті російського уряду. «Затверджено рішення про передачу «Севастопольського морського заводу ім.
    • Сьогодні, 11:36
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    Севастопольський морський завод імені Орджонікідзе
    Севастопольський морський завод імені Орджонікідзе

    Згідно з повідомленням, окупанти включили підприємство до зведеного реєстру організацій оборонно-промислового комплексу Росії

    Уряд Росії перевів в федеральну власність «націоналізований» Севастопольський морський завод імені Орджонікідзе, який належить президенту Петру Порошенко.

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    Відповідне розпорядження опубліковане на сайті російського уряду.

    «Затверджено рішення про передачу «Севастопольського морського заводу ім. Орджонікідзе» з власності міста Севастополя в федеральну власність з визначенням відомчої належності Мінпромторгу Росії», - йдеться в розпорядженні.

    «Завод виконує роботи і надає послуги для забезпечення обороноздатності країни, в тому числі є співвиконавцем державних контрактів з ремонту кораблів і суден ВМФ, а також з виробництва та ремонту цивільної морської техніки», - наголошується в повідомленні.

    Згідно з повідомленням, окупанти включили підприємство до зведеного реєстру організацій оборонно-промислового комплексу Росії.

    «Прийняте рішення прискорить інтеграцію заводу в російський оборонно-промисловий комплекс, забезпечить повноцінне завантаження виробничих потужностей», - йдеться в розпорядженні.

    Як відомо, окупаційна влада Севастополя у лютому 2015 року ухвалила рішення про так звану «націоналізацію» Севастопольського морського заводу.

    В 2010 році фонд Prime Assets Management, який керує активами концерну «Укрпромінвест» Петра Порошенка, викупив 60% акцій Севастопольського морського заводу в кіпрської компанії Malter Enterprises Limited, підконтрольної російському бізнесменові Костянтину Григоришину.

    Севморзавод спеціалізується на кораблебудуванні та ремонті суден. Підприємство розташоване на двох виробничих майданчиках загальною площею 53 гектара.

     

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