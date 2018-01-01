«Кузня на Рибальському» купила три тисячі тон сиру заради оптимізації податків

Підприємство Порошенка і Кононенка у 2013-2015 роках вдавалося до сумнівної схеми податкової оптимізації

Завод «Кузня на Рибальському», що належить Президенту Петру Порошенку та народному депутату Ігорю Кононенку, упродовж 2013-2015 років придбав близько 3 тисяч тон сиру, щоб оптимізувати щонайменше 13 млн грн податків. Кузня – підприємство промислове. Історично його основна його спеціалізація – будівництво і



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«Кузня на Рибальському»

Підприємство Порошенка і Кононенка у 2013-2015 роках вдавалося до сумнівної схеми податкової оптимізації

Завод «Кузня на Рибальському», що належить Президенту Петру Порошенку та народному депутату Ігорю Кононенку, упродовж 2013-2015 років придбав близько 3 тисяч тон сиру, щоб оптимізувати щонайменше 13 млн грн податків.



Кузня – підприємство промислове. Історично його основна його спеціалізація – будівництво і ремонт суден, від цивільних вантажних і до артилерійських бронекатерів. З початком війни на Сході «Кузня» фокусується на військовій техніці: тут створюють бойові модулі та бронемашини, а на останніх виставках «Кузня» демонструє навіть гранатомети й зенітні установки.

Джерело: Bihus.info