«Кузня на Рибальському» купила три тисячі тон сиру заради оптимізації податків
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«Кузня на Рибальському»
Підприємство Порошенка і Кононенка у 2013-2015 роках вдавалося до сумнівної схеми податкової оптимізації
Завод «Кузня на Рибальському», що належить Президенту Петру Порошенку та народному депутату Ігорю Кононенку, упродовж 2013-2015 років придбав близько 3 тисяч тон сиру, щоб оптимізувати щонайменше 13 млн грн податків.
Кузня – підприємство промислове. Історично його основна його спеціалізація – будівництво і ремонт суден, від цивільних вантажних і до артилерійських бронекатерів. З початком війни на Сході «Кузня» фокусується на військовій техніці: тут створюють бойові модулі та бронемашини, а на останніх виставках «Кузня» демонструє навіть гранатомети й зенітні установки.
Джерело: Bihus.info