Собчак буде просити дозволу у Києва, щоб поїхати в анексований Крим

Крим, за міжнародними домовленостями українським, зазначила Собчак

Кандидат в президенти Росії Ксенія Собчак заявила, буде відвідувати Крим лише з дозволу української влади. Про це вона сказала в інтерв'ю RTVI. «Крим, за міжнародними домовленостями українським. У будь-якому випадку, заїжджати буду з української території», – сказала Собчак. При цьому вона додала, що хоч можливість поїздки не



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Кандидат у президенти РФ Ксенія Собчак

Крим, за міжнародними домовленостями українським, зазначила Собчак

Кандидат в президенти Росії Ксенія Собчак заявила, буде відвідувати Крим лише з дозволу української влади.

Про це вона сказала в інтерв'ю RTVI.

«Крим, за міжнародними домовленостями українським. У будь-якому випадку, заїжджати буду з української території», – сказала Собчак.

При цьому вона додала, що хоч можливість поїздки не виключає, але зараз відвідувати окупований Крим не планує.

Вибори російського президента відбудуться вже 18 березня.

Раніше Собчак заявила, що не проводитиме передвиборчу агітацію в анексованому Криму. Вона вказує, що, анексувавши Крим, Росія порушила міжнародні зобов’язання, при цьому анексія призвела до зубожіння населення Росії.

Як відомо, 25 грудня Центральна виборча комісія відмовилася реєструвати політика Олексія Навального кандидатом в президенти Росії. Причина відмови - незнята судимість у Навального. Натомість політик закликав бойкотувати вибори.

Ксенія Собчак запропонувала політику Олексію Навальному стати її довіреною особою на виборах.

26 грудня ініціативна група висунула Володимира Путіна кандидатом в президенти Росії.

Нагадаємо, вибори президента РФ відбудуться 18 березня 2018 року.