Російська «Новая газета» почала власне розслідування вбивства Бабченка

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Аркадій Бабченко

За словами Муратова, сам він останній рік не спілкувався з Бабченком

«Новая газета» проведе журналістське розслідування вбивства у Києві російського журналіста Аркадія Бабченка.

Про це повідомив «Інтерфаксу» засновник газети Дмитро Муратов.

«Ми починаємо журналістське розслідування вбивства Аркадія. У нас є бюро в Україні, є співробітники, які добре його знали і підтримували з ним стосунки. Треба все ретельно дослідити, чим ми зараз і займемося. Буде під лупою розглянуто кожне його слово», - сказав Муратов.

До від'їзду з Росії у 2017 році Бабченко протягом декількох років був військовим спецкором «Новой газеты».

За словами Муратова, сам він останній рік не спілкувався з Бабченком.

«Я хочу сказати, що у нього було багато різних заяв, з якими я до сих пір не згоден. Але можу сказати одне - що ним керував талант, а не злість і не користь», - підкреслив засновник газети.

Нагадаємо, ввечері 29 травня у Києві невідомі застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка. Від отриманого поранення у спину журналіст помер в кареті швидкої.

За інформацією члена колегії МВС Антона Геращенка, вбивця чекав на журналіста на сходовому майданчику в під'їзді будинку. Поліція розглядатиме версію щодо причетності російських спецслужб до вбивства Бабченка.

Оприлюднено фоторобот підозрюваного у вбивстві журналіста.

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