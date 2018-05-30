  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Російська «Новая газета» почала власне розслідування вбивства Бабченка

    • Розсилка
    Аркадій Бабченко - Російська «Новая газета» почала власне розслідування вбивства Бабченка
    Аркадій Бабченко

    За словами Муратова, сам він останній рік не спілкувався з Бабченком

    «Новая газета» проведе журналістське розслідування вбивства у Києві російського журналіста Аркадія Бабченка.

    Про це повідомив «Інтерфаксу» засновник газети Дмитро Муратов.

    «Ми починаємо журналістське розслідування вбивства Аркадія. У нас є бюро в Україні, є співробітники, які добре його знали і підтримували з ним стосунки. Треба все ретельно дослідити, чим ми зараз і займемося. Буде під лупою розглянуто кожне його слово», - сказав Муратов.

    До від'їзду з Росії у 2017 році Бабченко протягом декількох років був військовим спецкором «Новой газеты».

    За словами Муратова, сам він останній рік не спілкувався з Бабченком.

    «Я хочу сказати, що у нього було багато різних заяв, з якими я до сих пір не згоден. Але можу сказати одне - що ним керував талант, а не злість і не користь», - підкреслив засновник газети.

    Нагадаємо, ввечері 29 травня у Києві невідомі застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка. Від отриманого поранення у спину журналіст помер в кареті швидкої.

    За інформацією члена колегії МВС Антона Геращенка, вбивця чекав на журналіста на сходовому майданчику в під'їзді будинку. Поліція розглядатиме версію щодо причетності російських спецслужб до вбивства Бабченка.

    Оприлюднено фоторобот підозрюваного у вбивстві журналіста.

    Читайте також: У Києві застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка. Що наразі відомо

    Читайте також
    Росія ЗМІ Київ вбивство розслідування Україна журналіст Аркадій Бабченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ