Вбивця чекав у під’їзді: з’явилися деталі вбивства журналіста Бабченка

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Фото: Громадське Поліція на місці вбивства Бабченка

За словами члена колегії МВС, поліція буде розглядати версію щодо причетності російських спецслужб до вбивства Бабченка

Поліція розглядатиме версію щодо причетності російських спецслужб до вбивства журналіста Аркадія Бабченка.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав член колегії МВС України, народний депутат Антон Геращенко.

«Очевидно, що однією з версій буде - дії російських спецслужб щодо усунення осіб, що заважають і далі отруювати свідомість росіян правдою про те, що насправді відбувається в Росії і в Україні», - написав він.

Також Геращенко розповів деталі вбивства журналіста.

«В будинку закінчився хліб. Аркадій пішов у магазин. Вбивця його чекав на сходовому майданчику в під'їзді. Коли Аркадій відкрив двері квартири, вбивця підло, в спину, зробив кілька пострілів у спину Аркадія Бабченка. Серце Аркадія зупинилося в кареті швидкої допомоги по дорозі в лікарню», - розповів він.

Зараз, за Геращенка, на місці працює слідчо - оперативна група поліції.

«Кращі слідчі будуть займатися розслідуванням цього жорсткого вбивства», - запевнив Геращенко.

У прес-службі поліції Києва додали, що дружина вбитого перебуває у шоковому стані.

«Попередньо відомо, що пролунало кілька пострілів...Дружина вбитого перебуває у шоковому стані, поки ми не можемо поспілкуватися, з нею перебувають лікарі. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України», - заявив начальник столичної поліції Андрій Крищенко.

Також видання «Громадське» опублікувало відео з-під будинку, де вбили Аркадія Бабченка.

Нагадаємо, у вівторок ввечері стало відомо, що у Києві невідомі застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка. Від отриманого поранення у спину журналіст помер в кареті швидкої.

У поліції повідомили, що в Бабченка стріляли, коли його дружина перебувала в будинку.

Зазначимо, що останній пост Аркадія Бабченка у Facebook був про порятунок від смерті.

Аркадій Бабченко у лютому 2017 року переїхав з Росії до Праги, побоюючись за свою безпеку. Потім він перебрався до Києва, де вів передачу на кримськотатарському телеканалі ATR.