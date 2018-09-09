Російська пропаганда тиражує повідомлення про «фосфорну атаку» США у Сирії



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Фосфорні бомби, фото ілюстративне

В РФ запевняють, що в результаті авіаударів США «спостерігалися сильні пожежі»

Глава російського «Центру по примиренню ворогуючих сторін в Сирії» генерал-лейтенант РФ Володимир Савченко заявив про атаку США в провінції Дейр-ез-Зор «із застосуванням заборонених фосфорних бомб».

За його словами, 8 вересня два американських літака F-15 начебто скинули снаряди на населений пункт Хаджин, в місцях падіння бомб почалися пожежі, пише «Росбалт».

«У провінції Дейр-ез-Зор 8 вересня 2018 року двома літаками F-15 американської авіації нанесені удари по населеному пункту Хаджин із застосуванням фосфорних запальних боєприпасів. В результаті ударів спостерігалися сильні пожежі», - повідомив він.

Савченко зазначив, що про жертви і постраждалих поки не повідомлялося, інформація уточнюється.

РосЗМІ нагадує, що застосування озброєнь з використанням білого фосфору заборонено додатковим протоколом до Женевської конвенції 1949 року.

Як відомо, сирійські урядові війська та російські союзники в суботу, 8 вересня, завдали найпотужніших за останній місяць авіаударів по провінції Ідліб, яку контролюють сирійські повстанці.

Також повідомлялося, що Росія та Іран відхилили пропозицію Анкари щодо перемир’я в сирійському Ідлібі.