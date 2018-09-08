Росія та Іран відхилили пропозицію Анкари щодо перемир’я в сирійському Ідлібі



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Наслідки обстрілу в Ідлібі

Путін сказав, що припинення вогню неможливе, тому що «терористи не погодяться на нього»

Президенти трьох країн-учасників війни в Сирії - Туреччини, Ірану та РФ - на спільній зустрічі в Тегерані не змогли домовитись про припинення вогню в сирійській провінції Ідліб, яку контролюють повстанці.

Реджеп Таїп Ердоган, Володимир Путін та Хассан Рухані зустрілися 7 вересня в Тегерані з метою домовитися про спільні дії щодо врегулювання ситуації в сирійській провінції Ідліб.

Зазначається, що Ердоган закликав до перемир’я. Крім того, за його словами, Туреччина більше не здатна розміщувати біженців, які прямують до її кордону.

Однак заклик Туреччини до перемир’я був відкинутий. Президент РФ Володимир Путін сказав, що припинення вогню неможливе, тому що «терористи не погодяться на нього». Лідер Ірану Рухані заявив, що Сирія має відновити контроль над своїми територіями.

У спільній заяві президентів йдеться про необхідність ліквідувати ісламістське угрупування «Ісламська держава» та інші терористичні угрупування.

На думку лідерів трьох країн, озброєні повстанці можуть долучитися до переговорного процесу. В своїй заяві президенти також закликають ООН посилити гуманітарну допомогу Сирії та прийняти участь в відновленні зруйнованої інфраструктури.

Як відомо, Росія, Іран і Туреччина прийняли декларацію щодо Сирії.

Нагадаємо, в рамках переговорів в Тегерані за участі лідерів Ірану, РФ і Туреччини щодо долі сирійської провінції Ідліб Реджеп Ердоган запропонував проголосити нове перемир’я.

Раніше вісім країн ЄС закликали Іран і РФ підтримувати попередньо досягнуту домовленість по перемир’я щодо сирійської провінції Ідліб.