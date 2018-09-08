Літаки Асада та Росії завдали найпотужніжих авіаударів по Ідлібу за місяць – спостерігачі



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Сирійська та російська авіація завдали 8 вересня близько 90 авіаударів

Сирійські урядові війська та російські союзники в суботу, 8 вересня, завдали найпотужніших за останній місяць авіаударів по провінції Ідліб, яку контролюють сирійські повстанці. Літаки здійснили близько 90 повітряних атак, повідомив базований у Лондоні Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

Мішенню атак були передусім позиції повстанців, утім, деякі з них виявилися порожніми, повідомив голова центру Рамі Абдель Рахман. Він назвав авіаудари 8 вресня «найпотужнішим бомбардуванням» з 10 серпня, коли в провінції Ідліб та сусідній провінції Алеппо було вбито 53 мирних жителів, серед яких - 28 дітей, повідомляє агенція AFP. Внаслідок повітряних атак 8 вересня загинули четверо цивільних, у тому числі двоє дітей.

Атака відбулась наступного дня після тристоронніх переговорів президентів Туреччини, Росії та Ірану в Тегерані. На зустрічі вони вирішили співпрацювати для врегулювання кризи в провінції Ідліб, хоча й не змогли подолати розбіжності. Після завершення саміту президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна не спостерігатиме мовчки за вбивством мирних жителів у Сирії.

«Якщо світ закриває очі на вбивство десятків тисяч невинних людей для посилення інтересів режиму, ми не будемо дивитися на це з боку та не братимемо участь в цій грі», - написав він у Twitter.

25 серпня міністерство оборони Росії заявило, що сирійські повстанці нібито готують хімічну атаку в провінції Ідліб, щоб звинуватити в скоєному сирійську владу. США, Великобританія та Франція вже тоді застерегли Асада від застосування хімічної зброї в Ідлібі. 31 серпня телеканал CNN повідомив, що американські військові фахівці склали попередній список цілей в Сирії на випадок, якщо Дональд Трамп віддасть наказ про ракетний обстріл.

Джерело: Deutsche Welle