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    Російські хакери паралізували роботу трьох лікарень у США

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    <p>Вірус обмежує можливість клінік використовувати їх комп'ютерні системи, вимагаючи натомість здійснити платіж хакерам</p> - Російські хакери паралізували роботу трьох лікарень у США

    Вірус обмежує можливість клінік використовувати їх комп'ютерні системи, вимагаючи натомість здійснити платіж хакерам

    Через зупинку роботи електронної системи лікарні відмовляються приймати пацієнтів

    Три лікарні в американському штаті Алабама потрапили під дію віруса-здирника, що заблокував роботу систем лікарень і бази даних. 

    Про це повідомляє видання WBRC.

    Хакерські атаки почалися 1 жовтня. Під вплив хакерів потрапили медичні центри Northport і Fayette. Вірус обмежує можливість клінік використовувати їх комп'ютерні системи, вимагаючи натомість здійснити платіж хакерам.

    Через зупинку роботи електронної системи лікарні відмовляються приймати пацієнтів. Виняток існує лише для екстрених випадків. З цієї причини регіональний медичний центр DCH вирішив заплатити хакерам у відповідь на кібератаку, щоб розблокувати роботу системи.

    Швидка допомога була проінструктована доставляти пацієнтів в інші лікарні, якщо це взагалі можливо. ФБР і Секретна служба розслідують напад.

    Вірус Ryuk з’явився в 2018 році, його створила і використала хакерське угруповання з Росії Wizard Spider.

    Нагадаємо, нещодавно громадянин Росії Андрій Тюрін в суді США визнав себе винним в крадіжці даних у понад 80 мільйонів клієнтів американської компанії JPMorgan Chase і ще 11 компаній.

    США кібератака гроші ФБР лікарня хакер
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