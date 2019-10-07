Російські хакери паралізували роботу трьох лікарень у США



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Вірус обмежує можливість клінік використовувати їх комп'ютерні системи, вимагаючи натомість здійснити платіж хакерам

Через зупинку роботи електронної системи лікарні відмовляються приймати пацієнтів

Три лікарні в американському штаті Алабама потрапили під дію віруса-здирника, що заблокував роботу систем лікарень і бази даних.

Про це повідомляє видання WBRC.

Хакерські атаки почалися 1 жовтня. Під вплив хакерів потрапили медичні центри Northport і Fayette. Вірус обмежує можливість клінік використовувати їх комп'ютерні системи, вимагаючи натомість здійснити платіж хакерам.

Через зупинку роботи електронної системи лікарні відмовляються приймати пацієнтів. Виняток існує лише для екстрених випадків. З цієї причини регіональний медичний центр DCH вирішив заплатити хакерам у відповідь на кібератаку, щоб розблокувати роботу системи.

Швидка допомога була проінструктована доставляти пацієнтів в інші лікарні, якщо це взагалі можливо. ФБР і Секретна служба розслідують напад.

Вірус Ryuk з’явився в 2018 році, його створила і використала хакерське угруповання з Росії Wizard Spider.

Нагадаємо, нещодавно громадянин Росії Андрій Тюрін в суді США визнав себе винним в крадіжці даних у понад 80 мільйонів клієнтів американської компанії JPMorgan Chase і ще 11 компаній.