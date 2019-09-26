СБУ блокувала діяльність банди, яка сприяла рейдерським захопленням майна по всій Україні



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Фото: пресцентр СБУ

Учасники угруповання несанкціоновано втручались у Держреєстри України для незаконної зміни власників майна

Служба безпеки України спільно із Кіберполіцією та слідчими ГСУ НП, під процесуальним керівництвом Генпрокуратури припинила багатоепізодну протиправну діяльність організованого угруповання, яке протягом кількох років сприяло рейдерським захопленням майна по всій території України. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

У межах кримінального провадження оперативники Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки (ДКІБ) СБУ встановили, що організував та очолив групу у 2015 році мешканець Києва, який раніше спеціалізувався на хакерських атаках на Державні реєстри України. Він залучив до її складу колишніх працівників органів державної виконавчої служби, юстиції, держреєстраторів та висококваліфікованих хакерів.

Учасники угруповання несанкціоновано втручались у Держреєстри України для незаконної зміни власників майна.

За грошову винагороду у розмірі від $7 тис. до $50 тис. члени групи виконували замовлення як приватних осіб, так і рейдерських угруповань. Зловмисниками перереєстровували рухоме та нерухоме майно, незаконно знімали або накладали арешт, забезпечували незаконну передачу корпоративних прав.

Для отримання доступу до Державних реєстрів хакери розсилали на електронні адреси потрібних їм структур листи нібито від державних та контролюючих органів файли зі шкідливим програмним забезпеченням.

Після відкриття електронних листів зловмисники викрадали логіни і паролі, ключі доступу до Державних реєстрів. Це давало їм можливість віддалено керувати комп’ютером і передавати файли на сервер в мережі «Інтернет». Потім, використовуючи отримані інструменти доступу, хакери несанкціоновано втручались у держреєстри та проводили незаконні реєстраційні дії.

Правоохоронці провели спецоперацію із припинення рейдерського захоплення зловмисниками мережі автозаправок.

Проведено майже 40 санкціонованих обшуків за місцем проживання та автотранспорту фігурантів справи. У ході слідчих дій вилучено мобільні термінали, комп’ютерну техніку, банківські картки із доказами протиправної діяльності.

Вилучені докази стали підставою для процесуального затримання чорних реєстраторів у Києві згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. При цьому члени угруповання чинили активний опір правоохоронцям. Затриманим зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 і ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України.

Наразі судом вирішується питання про застосування до підозрюваних запобіжного заходу.