Нацрада перевірить телеканал «Наш» через російську пропаганду

Представник, так званої ЛНР виправдовував дії бойовиків та сепаратиські настрої в ОРДЛО

СБУ звернулася до Нацради через представника, так званої ЛНР, який звинуватив Україну в обстрілах окупованої території

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 10 грудня 2020 року призначила позапланову перевірку діяльності телеканалу «Наш» (ТОВ «Наш» 365») за ретрансляцію пропаганди Росії та антиукраїнських висловлювань, зазначається у повідомленні на сайті регулятора.

Зазначається, що регулятор призначив невиїзну позапланову перевірку супутниковому телеканалу «Наш» за зверненнями Служби безпеки України та небайдужих громадян за ретрансляцію шоу «Пятница. Вечер», в якому 4 грудня взяв участь представник, так званої ЛНР Родіон Мірошник.

«У передачі Родіон Мірошник висловив протиправні твердження щодо територіальної цілісності України та недоторканності її кордонів, безпідставно загострював увагу на збройній агресії на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, намагався виправдати дії незаконних військових формувань і сепаратистські настрої населення ОРДЛО, звинуватив Україну в невиконанні Мінських домовленостей, а також в «обстрілах» окупованої території», ─ наголошує регулятор.

У Нацраді зауважують, що Мірошник говорив про те, що Росія не є учасником конфлікту на Донбасі і незважаючи на це телеканал вирішив випустити в ефір повтор телепередачі без редакційної модерації.

Нагадаємо, 19 вересня Нацрада ініціювала перевірку NewsOne через висловлювання про одеського активіста Стерненка.