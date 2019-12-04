Джонсон і Трамп поспілкувалися тет-а-тет у Лондоні



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Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і президент США Дональд Трамп

Дональд Трамп пообіцяв не втручатися у загальні вибори у Великій Британії, водночас висловивши підтримку прем’єр-міністру Борису Джонсону та Brexit

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і президент США Дональд Трамп провели у вівторок ввечері закриті переговори напередодні зустрічі лідерів НАТО у Лондоні.

Про це повідомляє Politico.

«Прем'єр-міністр (Джонсон – ред.) зустрівся з президентом Трампом ввечері на Даунінг-стріт», - заявив представник британського уряду.

Зазначається, що лідери привітали нещодавнє збільшення витрат на оборону з боку країн-членів НАТО і погодилися з необхідністю об'єднання Альянсу перед обличчям нових загроз.

Як інформує видання, Джонсон не хоче надто афішувати близький контакт із Трампом, який вкрай непопулярний в Британії, побоюючись, що це може негативно позначитись на результаті виборів наступного тижня.

Раніше президент США Дональд Трамп пообіцяв не втручатися у загальні вибори у Великій Британії, водночас висловивши підтримку прем’єр-міністру Борису Джонсону та Brexit.

«Я не буду втручатися у (британські – ред.) вибори. Як я вже казав, я фанат Brexit», - заявив Трамп.