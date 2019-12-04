Джонсон і Трамп поспілкувалися тет-а-тет у Лондоні
Дональд Трамп пообіцяв не втручатися у загальні вибори у Великій Британії, водночас висловивши підтримку прем’єр-міністру Борису Джонсону та Brexit
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і президент США Дональд Трамп провели у вівторок ввечері закриті переговори напередодні зустрічі лідерів НАТО у Лондоні.
Про це повідомляє Politico.
«Прем'єр-міністр (Джонсон – ред.) зустрівся з президентом Трампом ввечері на Даунінг-стріт», - заявив представник британського уряду.
Зазначається, що лідери привітали нещодавнє збільшення витрат на оборону з боку країн-членів НАТО і погодилися з необхідністю об'єднання Альянсу перед обличчям нових загроз.
Як інформує видання, Джонсон не хоче надто афішувати близький контакт із Трампом, який вкрай непопулярний в Британії, побоюючись, що це може негативно позначитись на результаті виборів наступного тижня.
Раніше президент США Дональд Трамп пообіцяв не втручатися у загальні вибори у Великій Британії, водночас висловивши підтримку прем’єр-міністру Борису Джонсону та Brexit.
«Я не буду втручатися у (британські – ред.) вибори. Як я вже казав, я фанат Brexit», - заявив Трамп.
«Я залишатимусь осторонь (виборів – ред.), але Борис (Джонсон – ред.) дуже компетентний, і я думаю, що він зробить добру справу», - додав Трамп.
До слова, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон порадив президенту США Дональду Трампу не втручатися у британську передвиборчу кампанію.
Раніше Трамп закликав Джонсона й ініціатора Brexit Найджела Фараджа об'єднати зусилля на дострокових парламентських виборах в країні 12 грудня.