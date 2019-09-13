У Туреччині пояснили, чому придбали російські комплекси С-400



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ми просили наших союзників по НАТО підтримати нас і вони спочатку підтримували, а потім надання військової допомоги скасували - заступник міністра закордонних справ Туреччини

Це був обов’язок (заради власної безпеки), це не був вільний вибір - урядовець Туреччини

У Туреччині заявили, що були змушена закупити російські ракетні установки протиповітряної оборони С-400, бо не мали альтернативи.

Про це у п’ятницю, 13 вересня, під час ділового сніданку Центру європейської політики у Брюсселі заявив заступник міністра закордонних справ Туреччини Фарук Каймакчі Укрінформу.

«Що стосується закупівлі (в Росії) військового обладнання – це не був вибір Туреччини. Ми потребували допомоги від наших союзників під час серії криз, зокрема, у Сирії, коли Асад почав застосовувати артилерію та ракети. Ми просили наших союзників по НАТО підтримати нас. Від початку вони надавали нам допомогу, яка, зокрема, надходила від Німеччини, а також від Іспанії, Італії та Нідерландів. Наші американські друзі в той час також надали допомогу», - сказав турецький дипломат.

Пізніше надання військової допомоги скасували.

Каймакчі розповів, що Туреччина спочатку звернулась за військовою допомогою до Китаю, однак Росія «запропонувала кращий варіант».

«Практично, ми були позбавлені вибору. Тому що наші американські друзі все ще продовжують грати з системами «Патріот» - чи можемо ми отримати такі системи, чи можуть вони дозволити нам передання певних технологій, чи ухвалить Конгрес таке рішення, або ж ні. Але це наша безпека, і ми мусимо вжити наші власні заходи. Це був обов’язок (заради власної безпеки), це не був вільний вибір», - додав Каймакчі.

Нагадаємо, 13 червня турецький президент Реджеп Ердоган заявив, що Анкара купила російські зенітні ракетні комплекси С-400.

Сполучені Штати Америки заявили, що відтак вони виключають Туреччину з програми винищувачів F-35, пояснивши, що F-35 не можуть співіснувати з російською розвідувальною платформою розвідки, яка буде використовуватися для вивчення їх передових можливостей.

Наприкінці серпня США скасували пропозицію продати Туреччині протиракетну систему Patriot.