Понад 100 «прильотів»: окупанти обстрілювали Сумщину протягом доби

Обстріли пошкодили обʼєкт цивільної інфраструктури та господарські приміщення

Російські окупанти протягом доби 17 червня обстрілювала прикордонні території Сумської області. Про це повідомив глава ОВА Дмитро Живицький.

Обстрілювали окупанти Краснопільську та Миропільську громади.

«Після 15:00 залетіли два російських безпілотники. Один з них скинув вибуховий пристрій, другий – знищено. Після 19:00 по території громади почався мінометний обстріл з території росії, 24 «прильоти». Після 20:00 росіяни почали артобстріл з «Градів», усього близько 80 «прильотів», – повідомив Живицький про ситуацію у Краснопільській громаді.

З 19:30 почався мінометний та артилерійський обстріли Миропільської громади. Загальна кількість розривів – 40 (сорок), з них: 12 мін 120 мм, 15 снарядів 122 мм, 13 снарядів – 152 мм.

Обстріли пошкодили обʼєкт цивільної інфраструктури та господарські приміщення, жертв немає.

Раніше повідомлялося, що сьогодні зранку російські окупанти знову вдарили ракетами по Миколаєву. Постраждали 4 житлові багатоповерхові будинки та об'єкт інфраструктури. На даний момент один загиблий і шестеро поранених (з них одна дитина).

Також рашисти сьогодні знову обстріляли Дніпропетровщину з артилерії.

До слова, триває 114-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються створити умови для розвитку наступу на місто Слов’янськ. Тривають бойові дії за повний контроль над містом Сєвєродонецьк. На Бахмутському напрямку захисники України відбили ворожий штурм у напрямку населеного пункту Золоте. Ворог відійшов. Окупанти спробували висунутись у напрямку населених пунктів Василівка та Берестове. Наші воїни завдали вогневого ураження і змусили ворога тікати.

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