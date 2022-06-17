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  4. Борис Джонсон прочитав українською лист від шестирічного Іллі з Маріуполя
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    Політика

    Борис Джонсон прочитав українською лист від шестирічного Іллі з Маріуполя

    Борису Джонсону передали лист від 6-річного Іллі, евакуйованого з Маріуполя - Борис Джонсон прочитав українською лист від шестирічного Іллі з Маріуполя
    Борису Джонсону передали лист від 6-річного Іллі, евакуйованого з Маріуполя
    фото: Укрзалізниця

    Залізничники передали оригінал і переклад, але, як виявилося у поїзді, Борис Джонсон читає українською

    У відповідь на лист Джонсона до всіх українських дітей залізничники передали йому лист і фото від шестирічного Іллі, евакуйованого з Маріуполя. Про це повідомили в Укрзалізниці.

    Працівники залізниці передали Джонсону оригінал листа та переклад. Згодом виявилось, що Джонсон читає українською.

    «Прем'єр-міністр завітав на виставку «Рятуючи майбутнє» про мільйон дітей, відправлених залізницею до безпеки під час війни. Залізничники скористалися нагодою і у відповідь на травневий лист пана Джонсона до всіх українських дітей передали йому лист і фото від 6-річного Іллі, евакуйованого з Маріуполя. Передали оригінал і переклад, але, як виявилося у поїзді, пан Борис читає українською!», – йдеться у повідомленні.

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    Борис Джонсон прочитав українською лист від шестирічного Іллі з Маріуполя
    Борис Джонсон прочитав українською лист від шестирічного Іллі з Маріуполя
    Борис Джонсон прочитав українською лист від шестирічного Іллі з Маріуполя
    Борис Джонсон прочитав українською лист від шестирічного Іллі з Маріуполя
    Борис Джонсон прочитав українською лист від шестирічного Іллі з Маріуполя
    Борис Джонсон прочитав українською лист від шестирічного Іллі з Маріуполя
    Борис Джонсон прочитав українською лист від шестирічного Іллі з Маріуполя
    Борис Джонсон прочитав українською лист від шестирічного Іллі з Маріуполя
    Борис Джонсон прочитав українською лист від шестирічного Іллі з Маріуполя
    Борис Джонсон прочитав українською лист від шестирічного Іллі з Маріуполя
    фото: Укрзалізниця

    Нагадаємо, 17 червня несподівано в Київ приїхав Борис Джонсон.

    Зазначимо, що це вже другий візит британського прем’єра до України з початку повномасштабної війни. Перший раз Джонсон прилетів у Київ на зустріч із Зеленським 9 квітня.

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    Теги: росія окупанти Київ війна Україна окупація Борис Джонсон #stoprussia
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    Борис Джонсон прочитав українською лист від шестирічного Іллі з Маріуполя