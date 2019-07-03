Російські тюремники хочуть зробити умови утримання Балуха іще більш жорсткими - адвокат



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Володимир Балух - кримський фермер, член Конгресу українських націоналістів

Балух продовжує голодування до відвідин його консулом України

Українцю Володимиру Балуху, який продовжує голодування в російській колонії № 4 міста Торжок (Тверська обл. РФ), хочуть посилити умови утримання - перевести в приміщення камерного типу (ПКТ).

Про це з посиланням на адвоката Ольгу Дінзе, яка відвідала Балуха в колонії, повідомляє Кримська правозахисна група.

«Адміністрація колонії має намір перевести українця в ПКТ, рішення про це буде прийматися комісією в колонії. Формально обґрунтовувати це будуть тим, що українець є «злісним порушником» внутрішнього розпорядку. Після прибуття в колонію Володимира постійно за надуманими приводами відправляли в ШІЗО за «провини», які не передбачають покарання у вигляді ізолятора. Тепер це використовують як доказ того, що Балух є «злісним порушником», з метою помістити його в ПКТ», - йдеться в повідомленні.

Як пояснили правозахисники, приміщення камерного типу - спеціальне приміщення, відділ виправного органу (в'язниця в колонії), камера з більш жорстоким режимом утримання, в якій утримуються засуджені до позбавлення волі, переведені в порядку покарання за злісні порушення встановленого порядку відбування покарання у виправних колоніях. Права людей, що перебувають у ПКТ, значно звужені. Їм не дозволяється брати з собою особисті речі, крім продуктів, рушника, мила, зубного порошку, пасти, зубної щітки, тютюнових виробів та сірників, протягом шести місяців вони можуть отримувати тільки одну посилку або передачу і одну бандероль.

Адвокат також повідомила, що Балух продовжує голодування до відвідин його консулом України. «Стан здоров'я Володимира дуже нестабільний: його мучать головні болі, запаморочення, сильна слабкість, зневоднення. Мого підзахисного щодня відвідує начальник медичної частини, а також відвідав психолог, але Володимир Балух відмовився спілкуватися з психологом і вимагає дозволити його відвідування психологом, якому він довіряє», - розповіла Дінзе.

27 червня Володимир Балух оголосив сухе голодування на знак протесту проти порушення його права на зустріч з консулом України.

28 червня його відвідала адвокат Дінзе, а український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до російської колеги Тетяни Москалькової з проханням перевірити умови його утримання і забезпечити йому зустріч з консулом України.

Раніше Балуха поміщали в ШІЗО, де він провів, у цілому, близько двох місяців. Після цього його перевели в тюремну лікарню.

Володимир Балух - кримський фермер, член Конгресу українських націоналістів. Після анексії Криму Росією відмовився від російського громадянства. Взимку 2013 року Балух повісив на своєму будинку прапор України, пізніше прикріпив на будинку табличку «Вулиця Героїв Небесної Сотні».

Наприкінці 2016 року Володимира Балуха затримали співробітники ФСБ Росії. Вони стверджували, що на горищі будинку Балуха знайшли набої і тротилові шашки. Підконтрольний Росії суд в Криму засудив його до 5 років позбавлення волі за двома кримінальними справами: зберігання боєприпасів і інцидент, який назвали «побиттям начальника Роздольненського ізолятора тимчасового утримання».

Балух свою провину не визнав, в знак протесту він оголошував голодування. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію. Правозахисний центр «Меморіал» визнав Володимира Балуха політичним в'язнем.