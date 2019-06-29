Адвокат: Балух у російській колонії не спить і не п'є воду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Політв'язень Володимир Балух

Український активіст тримає «сухе голодування»

Українського активіста Володимира Балуха, який раніше оголосив голодування в російській колонії, відвідала адвокат Ольга Дінзе.

У коментарі «Крим.Реалії» вона розповіла, що активіст не спить і не п'є воду.

«Він повідомив мені про те, що дійсно оголосив голодування на знак протесту порушення його права на зустріч з консулом України. Оскільки він є громадянином України, він має безумовне право на зустріч з консулом. Наразі він відмовляється від вживання їжі та води. Тобто в даний час він знаходиться на сухому голодуванні. Природно, довго на сухому голодуванні жити він не зможе, тому що при відмові від вживання води виникає швидке порушення роботи не тільки внутрішніх органів, а й також порушення роботи нервової системи, що пов'язано з повною втратою сну. В даний час він вже не спить взагалі вже дві доби», - розповіла Дінзе.

Адвокат додала, що 28 червня написала заяву на ім'я начальника колонії з проханням надати Балуху цілодобову медичну допомогу, а також помістити його в медичну частину.

«Європейський суд безпосередньо декларує те, що особі мусять надавати повну, комплексну допомогу, не порушуючи її права на відмову від вживання їжі. Тобто тут і медична допомога, тут і допомога інших профільних лікарів, включно психолога. У зв'язку з цим я в заяві вказала на те, що я прошу дозволити допуск до Балуха в даний час лікаря судово-медичного експерта з більш ніж 30-ти річним стажем для його попереднього огляду і обстеження», - зазначила адвокат

Як повідомлялось, Балух знову оголосив голодування через «нелюдські умови утримання».

Омбудсмен Людмила Денісова попередила, що повторне голодування загрожує життю Володимира Балуха.