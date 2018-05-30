Російські ЗМІ повідомили про новий «наїзд» «Нафтогазу» на «Газпром»

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За словами джерела, офіси проектних компаній «Північного потоку» і «Північного потоку - 2» відвідували швейцарські пристави

НАК «Нафтогаз України» домагається арешту акцій Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG - проектних компаній «Північного потоку» і «Північного потоку - 2».

Про це повідомило видання «Коммерсант» з посиланням на джерело.

За словами співрозмовника, у вівторок, 29 травня, офіси цих компаній відвідували швейцарські пристави.

ТАСС пише з посиланням на джерело в галузі, що вони «провели опис майна в офісі Nord Stream в Цузі в рамках забезпечувальних заходів щодо виконання рішення Стокгольму».

Співрозмовник в «Газпромі» підтвердив факт візиту, але підкреслив, що поки ні майно компаній, ані їхні акції не арештовані.

За інформацією джерела «Інтерфаксу» в галузі, акції Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG вже заморожені. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Як відомо, з 2014 року «Газпром» і «Нафтогаз» судилися в Стокгольмському арбітражі через контракти на поставку природного газу з РФ в Україну і транзит газу через територію України від 2009 року.

22 грудня 2017 року у «Нафтогазі» заявили про перемогу над «Газпромом» з усіх спірних питань контракту на поставку газу. У той же час в «Газпромі» повідомили, що суд зобов'язав «Нафтогаз» виплатити суму простроченої заборгованості в розмірі $2 млрд та відсотки за прострочення.

28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив позов «Нафтогазу України» до «Газпрому» про недостатні обсяги транзиту. НАК домоглася компенсації в сумі $4,63 млрд. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі, «Газпром» повинен виплатити $2,56 млрд на користь «Нафтогазу».

«Газпром» вже оскаржив обидва рішення Стокгольмського арбітражу і почав процедуру розірвання контрактів з НАК «Нафтогаз України».

30 травня ЗМІ повідомили, що «Нафтогаз» почав процес стягнення з російського «Газпрому» боргу в $2,6 млрд через закордонні суди. За словами джерела, НАК веде роботу в судах Швейцарії, Нідерландів і Великобританії.

Джерело: Гордон