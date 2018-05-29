«Газпром» оскаржив рішення Стокгольмського арбітражу у суперечці з «Нафтогазом»

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У «Газпромі» заявили, що більшу частину арбітражного рішення «написано не арбітрами, а третьою особою»

Російська компанія «Газпром» подала до апеляційного суду округу Свеа заяву про повне скасування рішення Стокгольмського арбітражу в суперечці з «Нафтогазом» по транзиту газу.

Як повідомляє «Риа Новости», у «Газпромі» заявили, що більшу частину арбітражного рішення «написано не арбітрами, а третьою особою».

До такого висновку, згідно з повідомленням, дійшли після додаткового вивчення тексту рішення арбітражу «із залученням всесвітньо визнаного експерта-лінгвіста».

«Висновок експерта став новим доказом серйозних порушень шведського права та арбітражного регламенту Торговельної палати Стокгольма...Підміна арбітрів неприйнятна, оскільки їх рішення є вкрай важливим для сторін спору, а втручання у цей процес грубо порушує арбітражну угоду», - заявили у російській компанії.

Нагадаємо, у травні в російському «Газпромі» заявили, що продовження контрактів на транзит газу до Європи через газотранспортну систему України не буде.

20 квітня «Газпром» оголосив, що розпочав процедуру розірвання контрактів на транзит газу через територію України.

В «Нафтогазі» повідомили, що готові до нових арбітражних слухань.

Раніше глава «Газпрому» Олексій Міллер оголосив, що розірвання контрактів між Рф і Україною триватиме 2 роки.

28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги «Нафтогазу» за позовом до «Газпрому». «Нафтогаз» домігся компенсації в сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку «Газпромом» узгоджених обсягів газу для транзиту.

Також «Газпром» повинен сплатити 2,56 млрд доларів на користь «Нафтогазу». За заборгованість будуть нараховуватися відсотки - 526 тис. доларів в день, починаючи з 1 березня.

Російська енергетична компанія «Газпром» заявила, що не згодна з рішенням Стокгольмського арбітражу виплатити НАК «Нафтогаз України» компенсацію в 4,63 млрд дол. за недопоставку газу.

Російська сторона також заявила про неможливість відновити постачання газу Україні через відсутність додаткових угод.

НАК «Нафтогаз України» претендуватиме на компенсацію від «Газпрому» в розмірі до 15 млрд доларів у разі, якщо тарифи на транзит газу по території України будуть переглянуті.

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