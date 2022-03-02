Російський бізнесмен пропонує $1 млн за голову Путіна

Російський бізнесмен Конанихін виступає проти війни в Україні і влади РФ

Російський бізнесмен Олександр Конанихін, який зараз мешкає у США, готовий заплатити за голову президента Росії Володимира Путіна 1 млн доларів. Про це Конанихін написав у своєму Facebook.

«Я обіцяю заплатити $1 млн офіцеру (офіцерам), які, виконуючи свій конституційний обов’язок, заарештують Путіна як військового злочинця за російським та міжнародним законодавством. Путін не є президентом Росії, оскільки він прийшов до влади в результаті спецоперації з підриву багатоквартирних будинків в Росії, а потім порушив Конституцію, скасувавши вільні вибори і вбив своїх опонентів. Як етнічний росіянин і громадянин Росії, я вважаю своїм моральним обов’язком сприяти денацифікації Росії. Я буду продовжувати допомагати Україні в її героїчних зусиллях протистояти наступу Путінської Орди», – написав бізнесмен.

Нагадаємо, спецслужба опублікувала відео з допитом полоненого російського військового. У повідомленні зазначають, що президент Росії Володимир Путін планував захопити Україну за три дні. Про це йдеться у відеосюжеті, який оприлюднила пресслужба Служби безпеки України