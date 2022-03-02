Армія Путіна втрачає в Україні приблизно 1,5 тисячі солдатів щодоби

Міноборони офіційно каже, що з дня нападу на Україну російська армія втратила 5 тисяч 840 осіб а також значну кількість військової техніки

За даними розвідки, втрати налічують понад 7 тисяч

Російська армія, що вторглась в Україну, у середньому втрачає 1,5 тисячі військовослужбовців щодоби. За даними нашої розвідки, втрати налічують понад 7 тисяч. Про це радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович заявив у ефірі телеканалу «Україна 24».

«Наша розвідка працює дуже вправно. Ми знаємо багато всього, що там відбувається, зокрема цифри втрат, які вони (російське керівництво - ред.) оголошують у себе на офіційних нарадах. Цих втрат уже більш ніж 7 тисяч убитими. Середня кількість, яку вони втрачають убитими, 1,5 тисячі на добу», – зазначив Арестович.

Він також поінформував, що командувача 35 російської армії з тяжкими пораненням вивезли з-під Києва у Білорусь. «Зараз він там у реанімації. Це командувач армії, генерал-лейтенант. Останній військовий начальник такого рангу гинув, мабуть, у 1944 або 1943 роках», – зауважив він.

Щодо кількості полонених російських військових, то, за словами Арестовича, їх багато, конкретні цифри наразі узагальнюються.

До слова, у новому бою під Крутами українці ліквідували близько 200 росіян.

Також нагадаємо, що полонених російських солдатів віддадуть матерям, але є умова.

Російська сенаторка Людмила Нарусова в ефірі телеканалу «Дождь» розповіла, що в РФ не забиратимуть тіла загиблих в Україні солдатів. За її словами, наразі у путінського режиму таке питання просто не стоїть.

І ось нарешті Кремль вперше визнав масові втрати військових в Україні.

Міноборони країни-окупанту дає цифри про втрати російського війська:

498 загинуло;

1597 поранено.

Насправді ж, цифри у рази більші. Тому російська влада починає визнавати загибель своїх солдатів.

Станом на сьомий день повномасштабного вторгнення російського окупанта, його втрати складають 5840 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Вказано, що дані уточнюються, тому що підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.



