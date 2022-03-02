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    Путін намагається втягнути Таджикистан і Киргизстан у війну проти України

    Із боку Росії також чиниться тиск на Казахстан з вимогою стати на її бік у війні проти України - Путін намагається втягнути Таджикистан і Киргизстан у війну проти України
    Із боку Росії також чиниться тиск на Казахстан з вимогою стати на її бік у війні проти України
    фото з відкритих джерел

    Ексголова держбезпеки Казахстану розповів про нові плани Путіна

    Лідери Таджикистану та Киргизстану під російським тиском на конфіденційному рівні погодились надавати Росії військову допомогу у її війні проти України. Про це заявив ексголова Комітету національної безпеки Казахстану Альнур Муссаєв.

    «Таджикистан та Киргизстан здали позиції під тиском Росії та на конфіденційному рівні висловили готовність надати їй військову допомогу. Військова техніка, боєприпаси, і навіть частково російський контингент із цих центральноазіатських республік вивозиться до РФ застосування його війні», — розповів він.

    Експосадовець зазначив, що РФ також чинить безпрецедентний тиск на Казахстан із вимогою стати на її бік у війні проти України.

    «За останніми заявами Токаєва та нашого МЗС, помітно, що влада Республіки Казахстан також готова в режимі секретності надати допомогу Росії. Утриматися на заявленому нейтралітеті щодо російсько-української війни, мабуть, не вийде», – вважає Мусаєв.

    Відповідно до його інформації, нині тривають прямі переговори між Міноборони Казахстану та представниками Збройних сил РФ про відправку військової техніки та обмеженого контингенту з Казахстану в Україну.

    «Все це поки що на рівні розмов, але ситуація для Казахстану стає тривожною», – наголосив ексголова КНБ.

    За кілька днів перед російським нападом на Україну Казахстан відмовився визнавати фейкові «Л/ДНР».

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    Теги: Росія війна Путін Казахстан Киргизстан військова техніка Таджикистан Україна боєприпаси
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    Путін намагається втягнути Таджикистан і Киргизстан у війну проти України