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    Події в Україні

    На Луганщині знайдено вбитим ексрегіонала, що працював на окупантів (фото)

    Володимир Струк був сепаратистом - На Луганщині знайдено вбитим ексрегіонала, що працював на окупантів (фото)
    Володимир Струк був сепаратистом
    фото з відкритих джерел

    Володимира Струка знайдено з вогнепальним пораненням у серце

    На Луганщині знайдено вбитим голову Кременецької ОТГ Володимира Струка, колишнього депутата Луганської облради, який агітував місцевих депутатів до комунікації з окупантами. Про це повідомляється в телеграм-каналі радника голови МВС України Антона Геращенка.

    У 2014 році Струк був активним прибічником ЛНР. Потім виїхав на вільну від окупації частину Луганської області. В останній тиждень активно вів проросійську позицію, агітуючи депутатів ОТГ до комунікації з РФ та ЛНР, збирав депутатів з цього приводу.

    1 березня 2022 року дружина Струка подала правоохоронцям заяву, що чоловіка викрали невідомі в камуфляжній формі

    Причина смерті (попередньо) вогнепальне поранення в область серця.

    Нагадаємо, Володимир Струк, будучи кандидатом у народні депутати від Партії регіонів, у серпні 2012 року відзначився тим, що разом із музикантами гурту «Бутирка» виконав зі сцени хіт шансону «Запахло весной». Струк стверджував, що шансон - це не тюремна лірика, а музика, яка пропагує здоровий спосіб життя.

    Теги: Партія регіонів Луганщина війна вбивство #stoprussia
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    На Луганщині знайдено вбитим ексрегіонала, що працював на окупантів (фото)