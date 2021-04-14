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    Поведінка російського дипломата шокувала МЗС Латвії. Що сталося (фото)

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    На поведінку росіянина поскаржилися мешканці одного з районів Риги. Однак поліція проблему не вирішила - Поведінка російського дипломата шокувала МЗС Латвії. Що сталося (фото)
    На поведінку росіянина поскаржилися мешканці одного з районів Риги. Однак поліція проблему не вирішила
    Фото: delfi.lv

    Усього на Ушакова поскаржилися в поліцію двічі

    МЗС Латвії висловило протест тимчасовому уповноваженому посольства Росії в Латвії Вадиму Васильєву через поведінку військового аташе РФ Руслана Ушакова в Ризі. Про це йдеться в заяві міністерства.

    Як пише латвійське видання Delfi, на росіянина наприкінці березня поскаржилися мешканці ризького району Кенгарагс. Чоловік влаштував вечірку з участю понад 10 людей, зокрема родичами, попри чинні обмеження на зібрання.

    Сусідам Ушакова не сподобалась гучна музика, і вони викликали поліцію. Однак правоохоронці в росіянина довго не затрималися й поїхали геть. А сам Ушаков показав латвійцям середній палець. Після вечірки люди роз’їхалися в автомобілях із дипломатичними номерами.

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    Поведінка російського дипломата шокувала МЗС Латвії. Що сталося (фото)
    Поведінка російського дипломата шокувала МЗС Латвії. Що сталося (фото)

    Пізніше громадянам відповіли, що аташе не порушив карантин, та люди запевняли, що частина гостей просто сховалася в домі, а копи будинок не обстежували.

    МЗС Латвії назвало дії військового дипломата Росії неприйнятними та згадало про Віденську конвенцію. «Віденська конвенція надає певні привілеї, але будь-якому представнику дипломатичної служби варто поводитися шанобливо й дотримуватися правових норм приймаючої сторони, а також відповідним чином треба ставитися до представників правоохоронних органів, які виконують професійні обов’язки», – йдеться в повідомленні латвійського міністерства.

    Зазначається, що Васильєв висловив розуміння позиції МЗС і вказав, що цей випадок не залишиться без уваги.

    Теги: МЗС Росія Латвія протест будинок
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