Поведінка російського дипломата шокувала МЗС Латвії. Що сталося (фото)

На поведінку росіянина поскаржилися мешканці одного з районів Риги. Однак поліція проблему не вирішила

На поведінку росіянина поскаржилися мешканці одного з районів Риги. Однак поліція проблему не вирішила

Усього на Ушакова поскаржилися в поліцію двічі

МЗС Латвії висловило протест тимчасовому уповноваженому посольства Росії в Латвії Вадиму Васильєву через поведінку військового аташе РФ Руслана Ушакова в Ризі. Про це йдеться в заяві міністерства.

Як пише латвійське видання Delfi, на росіянина наприкінці березня поскаржилися мешканці ризького району Кенгарагс. Чоловік влаштував вечірку з участю понад 10 людей, зокрема родичами, попри чинні обмеження на зібрання.

Сусідам Ушакова не сподобалась гучна музика, і вони викликали поліцію. Однак правоохоронці в росіянина довго не затрималися й поїхали геть. А сам Ушаков показав латвійцям середній палець. Після вечірки люди роз’їхалися в автомобілях із дипломатичними номерами.

Пізніше громадянам відповіли, що аташе не порушив карантин, та люди запевняли, що частина гостей просто сховалася в домі, а копи будинок не обстежували.

МЗС Латвії назвало дії військового дипломата Росії неприйнятними та згадало про Віденську конвенцію. «Віденська конвенція надає певні привілеї, але будь-якому представнику дипломатичної служби варто поводитися шанобливо й дотримуватися правових норм приймаючої сторони, а також відповідним чином треба ставитися до представників правоохоронних органів, які виконують професійні обов’язки», – йдеться в повідомленні латвійського міністерства.

Зазначається, що Васильєв висловив розуміння позиції МЗС і вказав, що цей випадок не залишиться без уваги.